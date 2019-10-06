رئيس لجنة عجمان: مشاركة جيدة لجميع الفئات

علي الهنوري (عجمان)

شهد مقر عجمان كثافة في عدد الناخبين الذين عبروا عن سعادتهم في المشاركة والتفاعل في العرس الديمقراطي.

وأكد رئيس لجنة إمارة عجمان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، أن اليوم النهائي للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 كان ناجحاً بكل المقاييس من حيث مستوى المشاركة من جميع الفئات، وكذلك من خلال السلاسة الكبيرة في عملية الإدلاء بالأصوات.

وأشار إلى التغييرات النوعية التي شهدتها انتخابات الدورة الرابعة، وأبرزها قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، ما كان له أثر كبير في تحقيق المشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وأكد أن نجاح الانتخابات جسد مسيرة التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2005.

وقال: «لم نتلق أي شكوى أو ملاحظة، ولم تعترض عملنا أية معوقات بفضل الاستعداد الجيد، ووضع خطة دقيقة خاصة بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية».

وشدد على أن مستوى مشاركة النساء والشباب كان جيداً، وفاق الدورات السابقة، وقال: «بالطبع ما كان هذا الأمر ليتحقق لولا حملات التثقيف والترويج، وإدراك الجميع للأهمية التي يمثلها الحدث الانتخابي للدولة».

وعن مستوى التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية في الإمارة، أكد رئيس لجنة إمارة عجمان أن التنسيق كان ممتازاً، وهذا أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية، كما شكل التعاون الدائم مع اللجنة الوطنية للانتخابات عاملاً مهماً في تذليل كل الصعوبات.

وذكر أن فريق العمل أثبت خلال المراحل كلها كفاءة كبيرة وقدرة فائقة ومرونة في التعامل مع أي مستجد.

ولفت إلى أن المتطوعين جزء محوري من النجاح، ومشاركتهم كانت حاسمة.