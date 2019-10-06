دبي.. «الصوت الواحد» يحقق الشفافية

تحرير الأمير وآمنة الكتبي وشروق عوض (دبي)

توافد مئات المواطنين والمواطنات في اليوم الانتخابي الرئيس الذي استمر 12 ساعة حتى موعد الإغلاق وسط مشاركة شعبية ووطنية تعبر عن إيمان الشعب الإماراتي بهذه التجربة الرائدة في العمل الوطني والتشريعي بالدولة ما يحقق للإمارات وشعبها تطلعاتهم في تطور الدولة ونهضتها.

وشهد يوم الحسم حضوراً لافتاً لناخبين يصحبون أسرهم للمشاركة الوجدانية في هذا العرس الانتخابي وسط حالة من الفرح والابتهاج والحماس انتشرت في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لـ«الاتحاد»: إن اللجنة اعتمدت نظام الصوت الواحد في انتخابات المجلس، بغية تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، منوهاً إلى مدى صعوبة وضع أعضاء الهيئات الانتخابية أمام تحدي المصداقية والشفافية كي يختاروا الأنسب لهم بمعزل عن جنس المرشح رجلاً كان أو امرأة واصفاً الخيار بالتحدي، وأكد أنه لو فتح المجال أمام كل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية لمنح صوتين، فإن الشفافية سوف تتلاشى، فضلاً عن منع التحالفات بين المرشحين وأيضاً تلغي التحزبية.

وكشف العويس أن اللجنة الوطنية للانتخابات لديها 39 مركزاً للتصويت على مستوى الدولة، ولم تتلق خلال أيام الاقتراع المبكر واليوم الرئيس للانتخابات أي ملاحظات باستثناء ملاحظات طفيفة، لافتاً إلى أنها ملاحظات طبيعية وغير مؤثرة.

وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد: إن الانتخابات منحت للمواطن أحقية ممارسة التصويت في اختيار من يريد منوهاً بأن التنظيم في اليوم الرئيس كان سلساً ومرناً وسريعاً ويتجاوب مع قدرات الجميع، وأشار إلى الأخذ بعين الاعتبار الملفات والقضايا التي تم طرحها خلال فترة الانتخابات سواء من الناحية الاقتصادية ومعرفة كل لما طرح من ملفات وقضايا تهم المواطن، منوهاً إلى أن بعض برامج المرشحين تفيدنا كممثلي حكومة في معرفة ما يهم المواطنين.

وبدوره، قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي إن هذه مسؤولية وطنية بأن يختار الناخب الشخص المناسب للعمل الوطني في المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة، وقد وصلنا إلى الفضاء، وبإذن الله فإن الإمارات الآن في مرحلة الإنجازات العظيمة التي لن تتوقف.

إسعاد المتعاملين

وشهد المركز الانتخابي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، توافداً من قبل كبار المواطنين والشباب والنساء وأصحاب الهمم للتصويت في الانتخابات منذ الساعات الأولى من يوم أمس، حيث كانت نسبة الحضور لافتة للمراقبين مع تزايد أعداد الناخبين طيلة فترة الاقتراع.

ومن جانبها، قالت عائشة جمعة بداه، رئيس لجنة الانتخابات في مركز ندوة الثقافة والعلوم الانتخابي في دبي: إن استعداد المركز ليوم التصويت الرئيس، تمثل في تشكيل لجنة مكونة من رئيس اللجنة ونائبه، إضافة إلى أكثر من 30 متطوعاً من الذكور والإناث، والعاملين، لافتة إلى أنه تم تدريبهم استعداداً لهذا اليوم، للقيام بدور الموظف الشامل وبجميع المهام الموكلة إليهم.

ورصدت «الاتحاد» خلال جولتها في المركز الانتخابي، الحضور اللافت من قبل كبار المواطنين للإدلاء بأصواتهم في خطوة تعد رغبة منهم بالمشاركة في العرس الوطني، واللافت بالأمس أيضاً هو الحضور النسائي الكبير للمشاركة في الانتخابات عبر الإدلاء بأصواتهن.

إقبال على مراكز التصويت

شهدت مراكز دبي الانتخابية توافد الآلاف من المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال خالد علي الكعبي رئيس المركز الانتخابي في اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن المركز فتح أبوابه أمام الناخبين على تمام الساعة الثامنة من صباح أمس، واستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مبيناً أنه قد توافد عدد كبير من الناخبين الذين حضروا صباحاً استجابة لنداء الوطن في ممارسة حقهم في التصويت.

وقال الكعبي، إن التجهيزات المسبقة أسهمت في جعل عملية الاقتراع تتم بسهولة، حيث لا تتجاوز عملية التصويت غير دقيقتين، مبيناً أن عدد المتطوعين بلغ 32 متطوعاً، وعدد الأجهزة المخصصة للتصويت 34 جهازاً.

وبدورها، قالت بدرية البلوشي رئيس المركز الانتخابي بـ«سن ست مول» بمنطقة جميرا، إن الطاقة الاستيعابية للمركز بلغت 22 جهازاً، منها جهاز مخصص لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لاسيما أصحاب الإعاقة الحركية، ويقوم على خدمة هذه الأجهزة 8 متطوعين، منهم 6 للتدقيق على الهوية وواحد لخدمة أصحاب الهمم وآخر لخدمة كبار المواطنين.