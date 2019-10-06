الإمارات تستضيف إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة الثلاثاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء المقبل، في فندق قصر الإمارات، ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديراً للدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم.

وكذلك تقديراً لدور دولة الإمارات، ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف مناحي الحياة.

ويحضر حفل إطلاق الوثيقة والندوة رئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب، وتنعقد الندوة في إطار جلستين رئيستين الأولى بعنوان «أم الإمارات... الممكّن الرئيس للمرأة العربية»، والثانية بعنوان «المرأة العربية: دور البرلمانات في صياغة المستقبل».

وتتضمن الجلسة الأولى عدداً من المحاور، يتحدث معالي زكي نسيبة، وزير الدولة، حول «جهود (أم الإمارات) في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية والعربية»، وتتحدث معالي فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني- مملكة البحرين الشقيقة حول «أسس ومقومات نموذج تمكين المرأة الخليجية»، وتتحدث معالي د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة- جمهورية مصر العربية الشقيقة حول «دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية: تجربة دولة الإمارات نموذجاً»، وتتحدث معالي الدكتورة عالية بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول «واقع المرأة عربياً ودولياً: نظرة مقارنة».

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