الفاتيكان (وام) كرم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، المستشار محمد عبد السلام، المستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والأمين العام للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، تقديراً لجهوده المخلصة التي بذلها لتعزيز الحوار بين الأديان، وتعزيز العلاقات بين الأزهر والفاتيكان خلال فترة عمله بالأزهر الشريف.

وتقلد المستشار محمد عبدالسلام، وسام «قائد مع نجمة» الذي يعد أرفع تكريم يمنح من قداسة البابا ليصبح أول عربي مسلم يتوج بهذا الوسام وذلك بعد تكريم عدد من الرؤساء والقادة حول العالم.

وأكد المستشار خلال تكريمه على العلاقة الوثيقة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، وقال: «هذان الرجلان، البابا فرنسيس والإمام الأكبر الطيب، صنعا تاريخاً جديداً، ووضعا دستوراً لكل الأجيال، بل لكل من في قلبه خير، فآمنا بأن ترك الأمر على ما هو عليه لا يزيد البشرية إلا تمزقاً وضياعاً، وعقدا العزم على كتابة الوثيقة المنقذة، واستنفدا طاقتهما وجهدهما في صياغتها بأسلوب مستوعب لأطراف مشاكل العصر، ثم أعلنت هذه الوثيقة التاريخية للعالم كله في الرابع من فبراير 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يكرم الأمين العام للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.