حامد بن زايد وسعيد بن طحنون يعزيان هلال وسيف البادي في وفاة والدتهما

العين (وام) قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى هلال وسيف سعيد البادي في وفاة المغفور لها والدتهما، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين. وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وأبناء الفقيدة.

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