«الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية» ينطلق غداً

علي الهنوري (دبي)

ناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في اجتماعهم، أمس، في دبي، التحضيرات لانعقاد المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه الدولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً.

وتناول الوزراء 22 بنداً تتمثل في إطلاق الدورة الثالثة لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، ومؤتمر الإسكان.

كما وافق معالي الوزراء، خلال الاجتماع، على سبل تبادل المعلومات بين الدول العربية والمتعلقة بالمشاريع الرائدة في مجال الإسكان، وأساليب التمويل العقاري، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع. وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «أتمنى أن تثمر الاجتماعات عن مخرجات قادرة على تحقيق التغير الإيجابي في مجال تطوير قطاعي الإسكان والتنمية الحضرية اللذين يمثلان أساساً للتنمية الشاملة بمختلف محاورها، وداعماً رئيسياً للسعادة وجودة الحياة»، لافتاً إلى أن قطاع الإسكان يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نظراً لدوره في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي ودعم منظومة السعادة لمواطني دولة الإمارات.