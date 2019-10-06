محمد بن زايد: شكراً لصناع المستقبل

أبوظبي (الاتحاد) وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية تقدير لكل معلم ومعلمة على أرض الوطن بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم المعلم.. نستذكر ذلك العطاء الذي لا يضاهيه عطاء آخر.. ممتنون لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيّدوا نهضة.. ستظل للمعلم منزلة رفيعة في نفوسنا وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم.. تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن.. شكراً لصناع المستقبل».

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