هزاع بن زايد: «قدوة» يجسّد الاهتمام الكبير بالمسيرة التعليمية

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن انطلاق منتدى قدوة 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع يوم المعلم ومشاركة خبراء وقيادات في مجال التعليم، يجسّد الاهتمام الكبير بالمسيرة التعليمية بوصفها الركن الأساس في التنمية.

وتابع سموه عبر «تويتر»: «المعلم قدوة الأجيال ودعم عطائه على رأس الأولويات».

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