قرقاش: مبروك للإمارات نجاح الانتخابات الرابعة

أبوظبي (الاتحاد) تقدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي، ولإطلاق سموه برنامج التمكين مؤسساً لتجربة مشاركة سياسية إماراتية ناجحة. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «مبروك لدولة الإمارات نجاح الانتخابات الرابعة، ومبروك للفائزين وللمرشحين مشاركتهم، وللجنة الوطنية للانتخابات على جهودها وحسن تنظيمها. والشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، والذي أطلق برنامج التمكين مؤسساً لتجربة مشاركة سياسية إماراتية ناجحة».

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