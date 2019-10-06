تكريم أول معلم كفيف

دبي (الاتحاد) كرّمت شرطة دبي أحمد مختار أحمد البلوشي، أول معلم كفيف في الدولة، نظير جهوده التعليمية على مدار أكثر من 36 عاماً، حقق خلالها إنجازات نوعية مثلت ركيزة أساسية في دعم فاقدي البصر، وساهم في خلق منظومة تعليمية مؤهلة لتبني هذه الفئة وتمكينها من التعليم.

وقال المقدم محمد خليفة بن صبيح مدير إدارة العلاقات المجتمعية في شرطة دبي: إن البلوشي كرّس جهوده ليمنح الطلبة أصحاب الهمم ما يستحقونه في الحياة من تعليم ودمج في المجتمع أسوة بنظرائهم الأسوياء من الطلبة. بدوره، وجه المعلم البلوشي شكره إلى شرطة دبي على بادرتها الكريمة. يشار إلى أن البلوشي مازال على رأس عمله في وزارة التربية والتعليم «قسم التربية الخاصة» ويقوم بجميع المهام الخاصة بتعليم المكفوفين ومتابعة أصحاب الهمم «المكفوفين» في المدارس، كما حاز في عام 2015 على جائزة أوائل الإمارات بصفته أول معلم كفيف في دولة الإمارات.

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