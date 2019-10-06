’الحبتور للسيارات‘ تعيّن جوزف طيّار مديراً عاماً لمجموعة علاماتها الفاخرة

أعلنت ’الحبتور للسيارات‘، الشركة العريقة في بيع وتسويق نخبةٍ من علامات السيارات الفارهة ذات الأداء العالي بدبي، عن تعيين ’جوزف طيّار‘ مديراً عاماً لقسم السيارات الفاخرة لديها.

وقال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات: "يسعدني انضمام جوزف طيّار إلى عائلة الحبتور للسيارات لتعزيز أداء الشركة بمواصلة النجاح الذي تم إنجازه في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً. أنا على ثقة أن جوزف سيعزّر أعمال الشركة وينقلها إلى آفاقٍ جديدة عبر خبرته الواسعة ومعرفته الغنية التي اكتسبها خلال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن في مجال صناعة السيارات الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيقوم بالعمل إلى جانب فريق مختصّ من ذوي الخبرة والرؤية المستقبلية الذين يفخرون بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا كلّ يوم."

يملك جوزف طيّار خبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 سنة في قطاع السيارات، خاصةً في إدارة وتسويق علامات سيارات فاخرة بالمنطقة. وقبل انضمامه إلى الحبتور السيارات، أمضى جوزف الخمس سنوات الأخيرة في أبوظبي حيث حقّق العديد من الإنجازات وحصد عدة جوائز عالمية تقديراً لعمله في إدارة الشركة الذي كان يمثّلها حينها.

يحمل جوزف طيّار درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) في بيروت.

سيشتمل دور جوزف طيّار في منصبه الجديد كمدير عام قسم السيارات الفاخرة في شركة الحبتور للسيارات على إدارة كافة أعمال هذا القسم في الشركة الذي يتضمّن مجموعة من أكثر علامات السيارات رفاهيةً بالعالم مثل Bentley Motors، ’بوغاتي‘ (Bugatti) و’مكلارين‘ (McLaren).

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من جهته، تحدّث جوزف طيّار حول تعيينه المدير العام الجديد لقسم السيارات الفاخرة في شركة الحبتور للسيارات‘ قائلاً: تعدّ مجموعة الحبتور إحدى أكثر الشركات شهرةً بالمنطقة، خاصةّ لما تمثّله من مجموعة فاخرة من علامات سيارات المميّزة في العالم. أشعر بالحماس والامتنان بنفس الوقت على هذه الفرصة العظيمة من أجل قيادة عملية تطوير وتعزيز قسم السيارات الفارهة في شركة الحبتور للسيارات، وإنني أتطلع إلى مواجهة التحدي بكل ثقة."

تأسست شركة الحبتور للسيارات في عام 1983 في دبي وهي الموزّع الحصري لسيارات Bentley Motors، و و’مكلارين أوتوموتيف‘ (McLaren Automotive) و’بوغاتي أوتوموبيلز‘ (Bugatti Automobiles S.A.S) في الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدار سبع سنوات متتالية، حافظت ’الحبتور للسيارات‘ على لقب "أفضل وكيل من حيث الأداء لعلامة Bentley في المنطقة"، وفي عام 2016 قامت الشركة بافتتاح أكبر صالة عرض Bentley Motors بالعالم في شارع الشيخ زايد بدبي. وتسعى الشركة إلى تعزيز حضور وأداء علامة Bentley في الدولو هذا العالم مع افتتاح صالة عرض جديدة ومبتكرة في العاصمة الإماراتية بأبوظبي.

كما تتميّز شركة الحبتور للسيارات بعلاقة وطيدة مع علامة ’بوغاتي‘ (Bugatti) والتي تمتد لأكثر من عشر سنوات في الإمارات، حيث أصبحت الوكيل الرسمي لعلامة السيارات الفاخرة في 2006 ونالت لقب ’أفضل مزوّد لخدمات بوغاتي المميّزة‘ في عام 2013. وتعد ’بوغاتي الإمارات العربية المتحدة‘ أفضل وكيل لعلامة ’بوغاتي‘ في العالم، خصة أنها توفّر أكبر صالة عرض ’بوغاتي‘ بالعالم والتي تبلغ مساحتها أكثر من 240 متر مربّع.

أما ’مكلارين دبي‘، فتعدّ واحدةً من أوائل الوكلاء الرسميين لشركة ’مكلارين أوتوموتيف‘ بالعالم بعم إعادة إطلاقها بحلّة جديدة في 2011. ومنذ ذلك الوقت، استمرّت ’الحبتور للسيارات‘ لتكون شريكاً أساسيياً لشركة ’مكلارين أوتوموتيف‘ بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت كافة طرازا مكلارين في السوق المحلّي من بينها سيارة ’مكلارين GT‘ الجديدة. تقع صالة عرض ’مكلارين‘ الجديدة في ’الحبتور سيتي‘ بدبي، بينما توجد صالة عرض ’مكلارين أبوظبي‘ في منطقة الخالدية بالعاصة الإماراتية.

تشتهر شركة الحبتور للسيارات بتقديم أعلى المستويات من الاحترافية، والجودة وخدمة العملاء، كما لديها أحد أكبر مراكز الخدمة بالعالم والذي يقع في مدينة دبي الصناعية حيث يوفّر الخدمات لكافة علامة السيارات الفاخرة تحت سقف واحد.