طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع و"أبجون" تطلق حملة توعية لمكافحة الأمراض المزمنة

أعلنت طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة و"أبجون"، أحد أقسام شركة فايزر العالمية للأدوية"، عن إطلاق حملة توعية متعددة الجوانب تهدف إلى زيادة الوعي الصحي العام حول مخاطر الأمراض غير المعدية. وتشمل هذه الأمراض تلك المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والتدخين وتعد السبب الرئيس للوفاة والعجز حول العالم. ولحسن الحظ، يمكن تجنب العديد من حالات الوفاة المبكرة من خلال إتاحة الوصول إلى الأدوية المناسبة وتثقيف المرضي حول كيفية اتباع نمط حياة إيجابي. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تشمل الحملة التي تحمل عنوان "صحتك مهمة مع الدكتور آدم" سلسلة مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة لعائلة إيل المكونة من "بيل" و"جيل" و"ويل" وفيل" التي تتبع أسلوب حياة صحياً بقيادة شخصية تدعى الدكتور آدم ومجموعة من المتخصصين في مجال الصحة. وتحتوي مقاطع الفيديو على نصائح ورسائل بسيطة تشجع الأفراد على تبني سلوكيات وعادات صحية وقائية، لتحسين صحتهم وإنتاجيتهم.

ونظمت حملة "صحتك مهمة مع الدكتور آدم" أبجون، وهي إحدى أقسام شركة فايزر العالمية للأدوية"، بالتعاون مع طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أُطلقت الحملة اليوم خلال حفل حضره سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وأمريت راي الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية لقسم شركة فايزر "أبجون"، ومناسي تاديسي رئيس الأسواق الناشئة لقسم شركة فايزر "أبجون"، وأيمن مختار مدير عام قسم شركة فايزر "أبجون" في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الشركاء المتخصصين في المجال الطبي.

وتعرض طيران الإمارات الفيديوهات على قناتها الخاصة بمواضيع الصحة عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. كما ستوفر الناقلة لموظفيها حول العالم، الذين يزيد عددهم على 105 آلاف، إمكانية مشاهدة الفيديوهات كجزء من برنامجها حول الصحة في موقع العمل.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تشكل الحملة التي أطلقناها اليوم إحدى الطرق التي ندعم من خلالها موظفينا وعملائنا ونحفزهم على اتباع عادات صحية لتفادي الأمراض على المدى الطويل. ونسعى من خلال برنامج طيران الإمارات حول الصحة في موقع العمل إلى تقديم التوجيه والموارد المناسبة وتشجيع المبادرات وتفعيل قنوات الاتصال المباشرة بشكل يضمن تحسين صحة موظفينا. وفي نهاية المطاف، فإن الاهتمام برفاهية وسعادة العاملين يعد استثماراً جيداً لضمان تحقيق نتائج إيجابية وطويلة الأجل".

وأضاف عادل الرضا قائلاً: "تشكل اختيارات العملاء وتفضيلاتهم أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي نقدمه على نظامنا الترفيهي. ويزداد اهتمام العملاء على اختلاف جنسياتهم وأنماط حياتهم بمواضيع الصحة والرفاهية والرعاية الصحية الشاملة، ونأمل أن توفر الفيديوهات معلومات يستفيد منها عملاؤنا خلال رحلاتهم ونشطاتهم اليومية وتشجعهم على اتباع أساليب وعادات صحية جيدة للاستمتاع بحياة أفضل".

وتنظم مجموعة الإمارات عدداً من الأحداث والمبادرات وتحفز ممارسات من شأنها تحسين صحة موظفيها. كما تقدم على موقعها الشبكي الخاص بالموظفين محتوى حول الصحة يفيدهم في عملهم وحياتهم اليومية. وبدورهم ينظم الموظفون ويديرون أكثر من 40 نشاطاً رياضياً ونمط حياة على مدار العام.

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وقال أمريت راي الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية لقسم شركة فايزر "أبجون": "نحن نعيش في عالم تبلغ فيه نسبة الوفيات بسبب الأمراض المزمنة 70%[i]، على الرغم من أن العديد من هذه الحالات يمكن علاجها والوقاية منها. والمرضى هم الأولوية بالنسبة لنا في أبجون، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركاء عالميين لتقليص أثر هذه الأمراض على المرضى والأسر والمجتمع بشكل عام. وتفخر أبجون بالتعاون مع طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في زيادة الوعي الصحي، وبالتالي تحفيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتحسين الرعاية الذاتية والصحية".

وبناءً على التزام أبجون بالتعليم الصحي الشامل، صُممت مقاطع الفيديو الخاصة بالحملة لقيادة المحادثات حول الأمراض غير المعدية من خلال محتوى طبي وحقائق سهلة الفهم. وأجرى الأبحاث خبراء طبيون، بدعم من قادة الصناعة ومجلات طبية متخصصة. كما تمت مراجعة المحتوى من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: ​​"على الرغم من التطورات الطبية الملحوظة، فإن الأمراض غير المعدية، كأمراض القلب والأوعية الدموية، لا تزال تشكل الأسباب الرئيسة للوفاة والعجز. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 71% من حالات الوفاة حول العالم و85% من حالات الوفاة في الدول النامية سببها هذه الأمراض[ii]. وقد قادت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المبادرات للحد من عدد وفيات أمراض القلب والشرايين بين سكان الدولة بحلول عام 2021[iii]".

وتتوافق أهداف الحملة التي ترتكز على الصحة والرفاهية والسعادة مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) والرامية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية ما يعد ضرورة لمجتمع سعيد. كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة لتحقيق حياة صحية لجميع المواطنين والمقيمين لتكون الإمارات من أفضل الدول من حيث جودة الرعاية الصحية[iv].

وتشغل طيران الإمارات أسطولا حديثا مكونا من 270 طائرة عريضة البدن وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها التي تغطي اليوم 158 وجهة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست. وهي الناقلة الوحيدة في العالم التي تشغل أسطولاً مكوناً بالكامل من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. وتعد طيران الإمارات إحدى أشهر العلامات التجارية في صناعة الطيران على مستوى العالم وذلك بفضل تميز منتجاتها وجودة خدماتها وسمعتها العالمية الواسعة.