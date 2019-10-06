بنك دبي الإسلامي يفوز بجائزة أفضل أداء مؤسسي أثناء مشاركته في سباق اللياقة البدنية للموظفين

أسدلت شركة عمان للتأمين الستار على فعاليات النسخة الخامسة من سباق اللياقة البدنية للموظفين، المقام بدعم من راش أواي وليف فيت، والذي شهد منافسات محتدمة بمشاركة 50 مؤسسة لإحراز اللقب. وخلال هذا الحدث الممتع والغامر باللحظات السعيدة، تنافس 94 فريقاً مكوّن من أربعة أفراد على حدةٍ للتغلب على سبعة تحديات حماسية في أماكن مختلفة عبر أرجاء المدينة. وتجمّع كافة المتسابقين عن فندق متروبوليتان حيث انطلقت فعاليات السباق.

غلبت أجواء روح المنافسة بين الفرق خلال يوم السباق، وتمكّن فريق بنك دبي الإسلامي من إحراز لقب أفضل أداء مؤسسي 2019 بينما فازت فريق شركة دلفي للاستشارات باللقب الغالي بنتيجة إجمالية بلغت 5165 نقطة. أما شركتا "سيرفس بلان" و"مارش" فقد فازتا بالمركز الثاني والثالث بنتيجة 4320 و4265 نقطة على التوالي. في حين فازت شركة ريدنغتون بجائزة التميز خلال سباق اللياقة البدنية للموظفين.

وشهد السباق مشاركة العديد من الشركات المرموقة مثل بيوت وسامسنوج وبي آند جي وبنك دبي الإسلامي وزيروكس وداو. وفي هذا الصدد، خضع المشاركون للعديد من الاختبارات عبر سلسلة من القدرات المتنوعة والتي شملت التحمل البدني والحضور الذهني وانسجام الفريق الواحد بالتزامن مع خوض مغامرة ممتعة برفقة زملاء العمل.

وعلى هامش السباق، انطلقت مجموعة من الأنشطة والتي شملت لعبة البحث عن المقتنيات المخبأة في مول ميركاتو للتسوق، ولعبة الهروب في سبورتس مانيا وتحدي الطهي في مطعم أوريغانو، ومغامرة جماعية في مركز الألعاب تي إي بي فاكتور، وتحدي اللياقة البدنية في غولد بوكس، وتحدي التحمّل في فيلوستي، وتحدي اصنعه بنفسك في جامجار.

Advertisements

وفي هذه المناسبة، قال جوليان أودري، مدير التسويق في شركة عمان للتأمين: "إن ثقافة بيئة العمل هي المعيار الذي يحدد مستوى إنتاجية الموظفين واهتمامهم بالعمل. ويتمثّل هدف هذا السباق في توفير منصّة فريدة تمكّن الشركات من تعزيز علاقاتها ومع فرق العمل وترسيخ التفاعل بين أفرادها، وهو يُعد فرصة مثالية تتيح لنا دعم المجتمع بشكل العام للاستمتاع بحياة صحية وتشجيع أفراده على الارتقاء بمستوى لياقتهم البدنية. ونحن سعداء بشراكتنا مع العلامة التجارية ’راش أواي’ متطلعين بالتعاون معها إلى تنظيم المزيد من مثل هذه الأحداث".

وتعليقاً على المشاركة في سباق شركة عمان للتأمين، قالت سارة زاهر، مديرة تميّز الأعمال لدى شركة "زيروكس": "يُعد الانسجام داخل فريق العمل مكونًا رئيسياً في نجاح شركتنا، لأننا نؤمن بأهمية الالتزام بترسيخ أسس بيئة عمل تفاعلية بما يضمن تحقيق نتائج أعمال أفضل بشكل عام. وإننا نسعد بقضاء وقت برفقة الزملاء على مدار 40 ساعة أسبوعياً، ولكن الاستمتاع بيوم حافل بالأنشطة والمغامرات يُعد تجربة مختلفة تماماً عبر كافة المستويات. وإن مثل هذه الفعاليات تحظى بمكانة كبيرة على خارطة تعزيز اللياقة البدنية للموظفين، بداية من التفاعل مع فرق العمل ووصولاً إلى الوقوف على نقاط قوّتهم والعمل على كفريق واحد".

وتعليقاً على مشاركة مؤسسة "دلفي للاستشارات"، قال أنكيت بوتاني، رئيس العمليات التشغيلية: "يُعد سباق اللياقة البدنية للموظفين المقام تحت رعاية شركة عمان للتأمين فرصة رائعة لتعزيز المهارات والتفاعل على مستوى فرق العمل، وهو يمنحنا جميعاً مساحة للالتقاء في الهواء الطلق خارج نطاق العمل. وتأتي مشاركتنا في مثل هذا الحدث الاستثنائي انطلاقاً من قناعتنا بأنه يعزز التقارب بين أفراد فريق عملنا كما يؤكد قدرتنا على تحقيق أهدافنا إذا عملنا كفريق واحد بغض النظر عن تفاوت مستوى الإمكانات فيما بيننا".