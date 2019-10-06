مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يقرّ توزيعات أرباح للأشهر الستة الأولى من العام 2019 (بواقع 9.55 فلس للسهم)

أقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع أمس (رقم تعريف الأوراق المالية الدولية: AEA006101017) (الرمز: ADNOCDIST)، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، توزيع أرباح مرحلية للعام 2019 بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلس للسهم)، وهو ما يعادل 325 مليون دولار أمريكي، لصالح حاملي أسهم الشركة. وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح للعام والذي تتوقع الشركة أن يتم من خلاله توزيع أرباح بقيمة 2.39 مليار درهم (19.10 فلس للسهم) للعام 2019، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% مقارنة بتوزيعات الأرباح العام الماضي التي بلغت 1.74 مليار درهم (11.76 فلس للسهم). حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2019 في شهر أبريل 2020، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المقررة وتوصية مجلس إدارة الشركة.

ويأتي هذا الإعلان ليعكس اول عملية لتوزيع الأرباح منذ إقرار شركة أدنوك للتوزيع سياستها الجديدة لتوزيع الأرباح في شهر أبريل الماضي. ويعكس القرار بالزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح الأداء المالي الجيد للشركة وموقفها المالي القوي خلال العام 2018، بالإضافة الى الثقة في تطلعات الشركة لتحقيق نمو كبير وقدرتها على إحراز تدفقات مالية قوية في المستقبل.

جدير بالذكر أن سياسة توزيع الأرباح الجديدة تهدف لزيادة توزيعات الأرباح بدءاً من العام الجاري من خلال توزيع أرباح سنوية للسنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 19.10 فلس للسهم الواحد وبزيادة قدرها 62% مقارنةً بالعام 2018. كما تتضمن السياسة توزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 75% مقارنةً بالعام 2018، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2021 وما يليه.

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هذا وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع المضي قدماً بتوزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.

حيث تعكس السياسة الجديدة ثقة حاملي الأسهم في الشركة، والتي تأتي مدعومة بالميزانية العمومية الممتازة والتدفقات المالية القوية التي حققتها الشركة من خلال الأداء المالي الجيد في العام 2018. بينما تستمر الشركة في تقديم الأداء القوي حيث سجّلت صافي ربح بقيمة 1.17 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة علّق المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، قائلاً: "إن سياستنا التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح توضّح التزامنا نحو حاملي الأسهم ونحن نمضي نحو تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام، وتحسين تجربة العملاء مع إحراز عائدات مجزية مقابل استثمارات المساهمين. نحن على ثقة بأننا قادرون على دفع توزيعات أرباح سخية لحاملي أسهمنا نتيجة قدرتنا على تحقيق التدفقات المالية، مع استمرار قدرتنا على الاستثمار من خلال وضع رأس المال في مشروعات توسُّعية مدروسة قائمة على استراتيجية استثمارية تهدف لاستمرار جهودنا لتوسيع شبكة محطاتنا، مع التركيز على سوق دبي الذي مازال يحتاج الى المزيد، وكذلك استمرار استثماراتنا في المجالات الغير متعلقة بالوقود".