استقبل المكتب الثقافي المصري في موسكو أمس كل من البروفوسير رومان أوريخوف والسيد ألكسي كوستين

كتب / محمد الصناديلي استقبل المكتب الثقافي المصري في موسكو أمس كل من البروفوسير رومان أوريخوف استاذ علم المصريات بمركز دراسات علوم المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية و تم الاتفاق على تنظيم ندوة يوم 25 اكتوبر المقبل بالمكتب الثقافي للحديث عن علم المصريات في روسيا و تاريخ تجربة الاكتشافات الاثرية المشتركة بين مصر و روسيا.

كما استقبل المكتب السيد ألكسي كوستين مدير دار نشر "فاليري كوستين" التي تحمل اسم المستشرق الكبيرو المتخصصة في إصدار المعاجم اللغوية الهامة لطلاب اللغة الروسية المصريين والعرب . و تم بحث توفير المعاجم الروسية العربية للطلاب المصريين وبحث دعم جهود دار النشر في إصدار المعجم الأضخم من الروسية الى العربية.

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