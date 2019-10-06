الامارات | استمرار تكوّن سحب ركامية وأمطار حتى غدٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تكوّن سحب ركامية وأمطار حتى غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، في المناطق الشرقية من الدولة، حتى غدٍ، ولاسيما خلال وقت الظهيرة، لافتاً إلى أن هذه السحب تخف تدريجياً خلال فترة المساء على مدى اليومين المقبلين، ليكون تأثيرها في الصباح.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم»، أن ما تشهده مناطق عدة في الدولة من أمطار، يعد نتيجة متوقّعة، نظراً لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، تظهر خلاله السحب التي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مرجعاً هذه الحالة إلى الفترة الانتقالية ما بين الخريف إلى الشتاء.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط الأمطار خصوصاً شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، على أن يكون رطباً في الليل حتى صباح غداً.

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وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تراوح بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س، على البحر الذي يكون متوسط الموج، ويضطرب أحياناً، خصوصاً شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار فرصة تكوّن السحب الركامية التي يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يظل طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً في الليل حتى صباح الخميس الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف أو الضباب، خاصة غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، منوهاً بأن سرعتها تراوح بين 18 و28 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.