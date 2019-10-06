الامارات | «زايد للإسكان» يعتمد 522 قرار دعم سكني بقيمة 410 ملايين درهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني بقيمة 410 ملايين درهم. ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، إن الدولة تحرص على ضمان تحقيق التلاحم المجتمعي من خلال المبادرات التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الإسكانية في مختلف الإمارات، كما أن المجتمعات السكنية التي تم إنشاؤها ويجري تنفيذها وفق أعلى معايير الاستدامة تعد شاهداً على نوعية ما تقدمه الحكومة لمواطنيها، لضمان حياة كريمة يسودها الأمن والأمان. وأضاف أن البرنامج يتلمس احتياجات الأسرة المواطنة ويضع تطلعاتها بعين الاعتبار، كما ينظر إلى الحالات الاجتماعية المختلفة باهتمام بالغ. وفي ما يخص قرارات الدعم السكني فقد تم اعتماد 522 قرار دعم سكني توزعت ما بين فئتي القروض السكنية، والمنح السكنية، كما تم إصدار قرار ضمن الفئات المستفيدة من «القرار السريع» ومسكن حكومي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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