محمد بن زايد بمناسبة يوم المعلم: ممتنون لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيدوا نهضة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم المعلم العالمي، عن الامتنان لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيدوا نهضة.

وجاء في حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «في يوم المعلم.. نستذكر ذلك العطاء الذي لا يضاهيه عطاء آخر.. ممتنون لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيدوا نهضة.... ستظل للمعلم منزلة رفيعة في نفوسنا وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم».

وأضاف سموه: «تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن.. شكراً لصناع المستقبل».

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