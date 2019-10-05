الامارات | محمد بن زايد: الانتخابات خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الانتخابات خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وقال في تغريدة عبر حساب سموه: "نبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني..خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة جسدت نضج تجربتنا السياسية..انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية في سبيل تعزيز مكتسباتنا وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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