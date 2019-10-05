شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية لفرز الرجال بانتخابات المجلس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المرشح سهيل نخيرة سهيل العامري بـ 2624 صوتاً قائمة المرشحين في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة أبوظبي ، يليه في المركز الثاني خلفان راشد الشامسي بـ 2495 صوتاً. وفي إمارة دبي تصدر حمد احمد سلطان الرحومي 1517 صوتاً، يليه أسامة احمد الشعفار 1232 صوتاً، يليه احمد علي بن سالم الزعابي في المركز الثالث بـ 904 أصوات وفي الشارقة تصدر المرشح حميد علي العبار الشامسي بواقع 1227 صوتاً، يليه عدنان حمد الحمادي 985 صوتاً، يليه عبيد خلفان عبيد الغول في المركز الثالث بـ 947 صوتأ Advertisements وفي رأس الخيمة تصدر يوسف عبدالله الشحي 2569 صوتاً، يليه سعيد راشد العابدي 1949 صوتاً.

وفي عجمان تصدر احمد محمد أبو شهاب السويدي بواقع 660 صوتاً، يليه صالح سعيد المطروشي بـ 583 صوتاً. وفي أم القيوين تصدر المرشح محمد عيسى الكشف بـ 919 صوتاً، يليه علي عبدالله بن حمضة 487 أصوات وفي الفجيرة حصل محمد احمد اليماحي على 2160 صوتاً، يليه احمد محمد احمد الزيودي على 1943 صوتاً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | النتائج الأولية لفرز الرجال بانتخابات المجلس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.