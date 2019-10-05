الامارات | الشامسي يتصدر قائمة المرشحين الفائزين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يتصدر قائمة المرشحين الفائزين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر حميد علي العبار الشامسي قائمة المرشحين الفائزين في الفرز الأولي بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الشارقة بحصوله على 1227صوتاً، يليه في المركز الثاني عدنان حمد الحمادي بـ 985 صوتاً، يليه عبيد خلفان عبيد الغول في المركز الثالث بـ 947 صوتأ Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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