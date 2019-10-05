الامارات | الرحومي يتصدر قائمة الفائزين بانتخابات المجلس الوطني في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرحومي يتصدر قائمة الفائزين بانتخابات المجلس الوطني في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المرشح حمد احمد سلطان الرحومي المركز الأولى في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة دبي بحصوله على 1517 صوتاً، يليه في المركز الثاني أسامة احمد عبدالله الشعفار بـ 1032 صوتاً، يليه احمد علي بن سالم الزعابي في المركز الثالث بـ 904 أصوات Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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