الامارات | أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دبي وهم: حمد الرحومي Advertisements أسامة الشعفار مريم بن ثنية سارة فلكناز Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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