اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دبي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دبي وهم:

حمد الرحومي

Advertisements

أسامة الشعفار

مريم بن ثنية

سارة فلكناز

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا