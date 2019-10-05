نظراً لتزايد أعداد الناخبين.. "الوطنية للانتخابات" تمدد فترة التصويت لساعة أخرى

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، عن تمديد فترة التصويت ساعة أخرى، وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، نظراً لتزايد أعداد الناخبين خلال الساعات الأخيرة، وذلك حسب ما نُشر في حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر 39 مركزاً انتخابياً موزعة على كافة مناطق الدولة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، وكان من المفترض أن تنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تمديد اللجنة الوطنية للانتخابات لساعة أخرى، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وذلك بعد تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رقم "1" لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

اقرأ أيضاً... وفد عربي ودولي يطلع على النموذج الإماراتي في إدارة العملية الانتخابية وتطبيق أفضل التقنيات