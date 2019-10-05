هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تحتفل بإطلاق "جولة منزلقات جبل جيس" أحدث وجهة للمغامرات في جبل جيس

في إطار جهودها لتعزيز محفظة سياحة المغامرات في الإمارة، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع شركة "تورو فيردي" عن إطلاق " جولة منزلقات جبل جيس "، وهي أحدث مغامرة يتم افتتاحها في جبل جيس، حيث ستكمل الوجهات المميزة الحالية التي تحتضنها الإمارة كمغامرة التسلق، فيا فيراتا و "جبل جيس فلايت": أطول مسار انزلاقي في العالم والتي استقبلت أكثر من 35,000 مغامر منذ إطلاقها.

وتضم "جولة منزلقات جبل جيس " سبعة مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية المذهلة في جبل جيس وترتبط بواسطة تسع منصات مختلفة. وتمتد المسارات الانزلاقية السبعة على مسافة إجمالية قدرها خمسة كليو مترات (تتراوح مسافة كل منها بين 337 متر و1 كيلو متر) بمتوسط سرعة تبلغ 60 كليو متراً في الساعة. ويحلق المغامرون خلال الجولة ليجدوا أنفسهم على جسر معلق بطول 15 متر ، والذي يعد الأعلى من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع على ارتفاع 1250 متراً عن مستوى سطح البحر و300 متر عن الأرض. وتتطلب المرحلة الأخيرة من المغامرة عبور هذا الجسر المعلق لمواصلة جولة المسار الانزلاقي إلى خط النهاية.

وفي هذا السياق، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يحافظ جبل جيس على مكانته كأحد أبرز وجهات السياحة والمغامرات التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة عالمية بامتياز، لذا من المهم أن نستمر في تطوير منتجاتنا وعروضنا السياحية باستمرار. هذا ويسعدنا كشف النقاب عن أحدث وجهة مغامرة في جبل جيس، وهي ’ جولة منزلقات جبل جيس ‘ . ولا شك أن إمارة رأس الخيمة تحظى بشعبية واسعة في المنطقة كمركز للمغامرات في أحضان الطبيعة الخلابة، ونؤمن بأن إضافة منتجات جديدة ومبتكرة يمثل عنصراً جوهرياً لتلبية احتياجات الأعداد المتنامية من زوار الإمارة، لا سيما أولئك الباحثين عن المغامرات الشيّقة وعشاق النشاطات الرياضية. ونحن على ثقة بأن ’جولة المسار الانزلاقي‘ ستجذب عشاق المغامرات من مختلف الأعمار في الدولة وخارجها".

ومن جانبه، قال ريكاردو ليزانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "تورو فيردي": "يسعدنا إطلاق منتج جديد في جبل جيس، لا سيما بعد النجاح الواسع الذي حققه إطلاق’جبل جيس فلايت‘: أطول مسار انزلاقي في العالم، والأصداء الإيجابية الواسعة التي لا تزال تحققها هذه المغامرة الشيّقة في شتى أرجاء العالم. وسيحظى عشاق المغامرات اليوم بوجهة جديدة تدفعهم لزيارة جبل جيس، ليكونوا على موعد مع أفضل التجارب الممتعة والشيّقة".

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هذا وسيتم إطلاق مغامرة (Bull Maze) في جبل جيس في الربع الرابع من 2019، والتي ستضم 35 عائقاً معلقاً في الهواء موزعة على ثلاثة طوابق بارتفاع 20 متراً، لتتيح للمغامرين إطلاق قدراتهم وتحدي أنفسهم. أما المغامرة التالية في المنتزه فهي مغامرة القفز الحر (bungee) على ارتفاع 1,500 متر فوق سطح البحر (23 متر فوق سطح الأرض)، حيث سيستمتع المغامرون ب 8 متر من القفز الحر و 15 متر من القفز المحدد.

كما تم افتتاح مركز الاستقبال الجديد في جبل جيس مؤخراً، والذي يطل على مناظر بانوراميه مذهلة لجبال الحجر. وتتم عملية التسجيل واطلاع المشاركين على إرشادات السلامة وتزويدهم بالمعدات اللازمة لمغامرتي " جولة منزلقات جبل جيس " و "جبل جيس فلايت" في مركز الاستقبال الجديد.

وبإمكان الزوار حجز تذاكر "جولة المسار الانزلاقي في جبل جيس" عبر الموقع الإلكتروني https://jebeljais.ae ويبلغ سعر التذكرة 295 درهماً للشخص الواحد أيام الأحد والأربعاء والخميس، و345 درهماً للشخص الواحد يومي الجمعة والسبت.