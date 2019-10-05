تكريم أبطال حرب أكتوبر فى احتفال القومى للمسرح بذكرى النصر

حت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، إحتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، أمس الجمعة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس .

وكرم رئيس المركز عدد من أبطال الجيش الذين شاركوا فى حرب النصر، وهم اللواء أسامة محمد أحمد عبد الله، اللواء صابر محمد كاسح، اللواء سعد الدين أنور محمد مرسي، اللواء جابر أحمد السيد شعراوي، اللواء محسن حسين علام، اللواء محمد محمد فهمي حسين، اللواء جمال بدر الدين حكيم، اللواء طيار عبد المنعم ابراهيم همام، اللواء طيار السيد ابو النجا محمد الجمال، اللواء فتحي عبد الله علي، اللواء عبد الحميد خليفة عبد الرحيم، اللواء طيار محمد ابو بكر حامد" .

بحضور الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكرى، الفنان هانى كمال، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، وكوكبة من ورجال الصحافة والإعلام .

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تضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي يشرح خطوات تنفيذ خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، ونجاح أول ضربة جوية لقواتنا المسلحة، ورفع علم مصر في ملحمة السادس من أكتوبر ١٩٧٣ .

وقدم الكاتب الصحفى محمد نبيل التحية للسادة الحضور، وطالبهم بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، وتحدث عن بعض أحداث حرب أكتوبر، والمواقف التي تعرضوا لها خلال المعركة، كما استعرض أيضا عدد من الأحداث والبطولات بداية من حرب عام ٦٧ حتي العبور فى عام ٧٣، ومنها معركة رأس العش ومعركة المنصورة الجوية .

وقدمت الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو مازن دراز، مجموعة من الأغانى الوطنية منها" بسم الله الله أكبر، عاش اللي قال، بلدي أحببتك يا بلدي، عظيمة يا مصر، يا بلادي يا أحلي البلاد، متقلش أيه أديتنا مصر، بحبك يا مصر، مصر التي في خاطري، أحلف بسماها وبترابها " ، تغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة أنغام مصطفى، وعزف الفنان عمرو صبحي على آلة تشيلو مجموعة من الأغانى الوطنية .