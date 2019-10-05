توافد الناخبين برأس الخيمة للتصويت في اليوم الرئيس لانتخابات "الوطني"

انطلقت صباح اليوم السبت، عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في تمام الساعة الثامنة في مراكز الانتخاب الخمسة الموزعة على أرجاء إمارة رأس الخيمة والتي جهزت بكافة الامكانات التي تسهل عملية الاقتراع بكل سهولة.

وأكدت لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان النتائج والقائمة الأولية للفائزين في المركز الانتخابي الرئيسي في الإمارة .

وحثت اللجنة الناخبين على التوجه لمراكز الانتخاب والمشاركة في هذا الواجب الوطني .

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وكانت لجنة إمارة رأس الخيمة قد أنهت بنجاح كبير مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام حيث شهدت أيام التصويت المبكر مشاركة فعالة من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة.

وحرصت لجنة رأس الخيمة على تذكير الناخبين باصطحاب بطاقة الهوية لأنها الوثيقة المعتمدة للتصويت كما أجابت اللجنة على كافة الاستفسارات التي تصلها من الناخبين وتعمل على تقديم الدعم المطلوب لانجاح العملية الانتخابية.