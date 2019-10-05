كارفور تطلق محطة إعادة تعبئة المنظفات المنزلية "جرين هوم" بهدف الحد من انتاج النفايات

أطلقت كارفور والتي تديرها ماجد الفطيم للتجزئة في الإمارات، مؤخرًا محطات خاصة لإعادة تعبئة المنظفات المنزلية "جرين هوم" بالتعاون مع بلانيت بيور في كارفور هايبرماركت في مول الإمارات ضمن سلسلة جهودها الرامية للحد من استخدام العبوات البلاستيكية وتقليص إنتاج النفايات، تماشيًا مع استراتيجية شركة ماجد الفطيم الرئيسية التي تهدف لتحقيق محصلة إيجابية بحلول عام 2040 من خلال خفض استهلاك المياه والحد من البصمة الكربونية.

والجدير بالذكر أن 10% من أصل 100 مليون طن من المواد البلاستيكية تنتهي في محيطاتنا سنويًا، وهو ما يعادل 700 مليار عبوة بلاستيكية، ما يجعل إيجاد حل سريع لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة أمراً غايةً في الأهمية. فعلى سبيل المثال، لو أقدم عميل على شراء ورمي 10 عبوات من سائل الجلي سنويًا بسعة 1 لتر ووزن 55 جرام للعبوة الواحدة، فسوف يتسبب في إضافة 550 جرامًا إلى النفايات البلاستيكية. أما إذا اختار العميل استخدام محطة إعادة التعبئة وشراء عبوة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة 1 لتر ووزن 154 جرامًا وأعاد تعبئتها 10 مرات فقط، فسوف يساهم في تخفيض النفايات البلاستيكية بنسبة 70%. وينطبق المبدأ على عبوات سائل غسيل الملابس القابلة لإعادة الاستخدام، فكلما اختار العميل إعادة تعبئة العبوات يكون قد ساهم في الحد من انتاج النفايات.

يمكن للعملاء الآن ومن خلال هذه المبادرة الاستفادة من فرصة شراء العبوات القابلة لإعادة الاستخدام وتعبئتها عند نفادها بالمنظفات العضوية المعتمدة وغير المجربة على الحيوانات، بدلاً من شراء عبوات جديدة من سائل التنظيف عند كل استخدام. وتحتوي كل عبوة على رقائق RFID التعريفية لضمان تعبئة السائل المناسب في العبوة المناسبة.

تقدم محطة إعادة التعبئة مجموعة من الخيارات لسائل الجلي حيث تتضمن الصابون المعطر برائحة الرمان أو الليمون. أما سائل الغسيل المعطر، فهو متوفر بخياري رائحة الخزام أو الورد. المحطة متوفرة حاليًا في متجر كارفور هايبرماركت في مول الإمارات لفترة تجريبية، ومن المتوقع إطلاق المزيد من محطات إعادة التعبئة والتدوير هذه في المستقبل.