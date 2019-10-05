رحلات البدري في ضيافة اتحاد كتاب مصر

كتب / محمد الصناديلي

الكاتبه الصحفيه والروائه هالة البدري هي ضيفه اتحاد كتاب مصر الذي يرأسه الشاعر د. علاء عبد الهادي امين عام اتحاد الكتاب والادباء العرب، حيث تنظم شعبه ادب الرحلات برئاسه الروائي حمدي البطران ندوه لمناقشه كتابها الثاني في ادب الرحله" سحر الامكنه، وذلك في الساعه السادسه مساءا يوم الاحد ١٣ اكتوبر بمقر الاتحاد ١١ شارع حسن صبري بالزمالك ،

يناقش الكتاب من اللجنه الروائي حمدي البطران رئيس الشعبه، والناقد الادبي سيد الوكيل امين الشعبه ، كما يناقش الكتاب، الكاتبه الصحفيه والاديبه عزه بدر، والباحثه في ادب الرحله الاستاذه اميره سعد، وتدير الندوه الكاتبه الصحفيه والاديبه وفاء عوض نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون

اما كتابها سحر الامكنه، فتسافر من خلاله هالة البدري عبر الامكنه سفرا ذاتيا الي ضمير العالم، محتفظه بهويتها وحضارتها، وبما تتمتع به من مخيله واسعه وثقافه ودقه في ملاحظه اصغر التفاصيل ورصدها، كما تدخل هاله الي اعماق الامكنه والبشر واالاشياء، لتقيم معها حوارا وتعيد رسم الجغرافيا، وكتابه التاريخ بأليه جديده في أدب الرحله

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وتنتهج البدري في هذا الكتاب اسلوب البحث العلمي والتاريخي والنقد الموضوعي هادفه اظهار الاسباب والدوافع، السلبيات والايجابيات في الاماكن والحضارات، بعيدا عن الدهشه الاولي، لتمسي رحلتها عبر المدن والازقه دوره في الثقافه والفنون

تبدأ الكاتبة حكاياتها فى البلاد من أسبانيا ثم اليونان، ثم ألمانيا، ومن ألمانيا إلى الدنمارك، ثم سقف العالم فنلندا والسويد حيث جائزة نوبل وصناعة الزجاج والأيائل التى تجر عربة بابا نويل وكلاب البحر والدببة البيضاء التى كانت تسبح بجوار المركب الذى تركبه .

ومن البلاد التى تحكى عنها الكاتبة أيضا صربيا، والمجر، وكوريا، ومن بلاد العرب المملكة العربية السعودية، العراق، سوريا، المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، السودان، عمان

الجدير بالذكر ان هالة البدري، هي روائية وكاتبة ورئيس تحرير ومجلس ادارة مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا، حصلت البدري على جائزة التفوق فرع الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية ومنها "المرأة العراقية"، وتنتمي البدري إلى جيل السبعينات، وتدور كتاباتها حول الهم الإنساني والعربي. عملت مراسلة لمجلتي “روز اليوسف” و”صباح الخير” في بغداد في الفترة من 1975 إلي 1980 وهو الزمن الذي شهد كثيراً من الأحداث المصرية والعربية، صدر لها : السباحة في قمقم – رواية 1988، رقصة الشمس والغيم -قصص 1989، أجنحة الحصان، قصص 1992، منتهي، رواية 1995، ليس الآن، رواية 1998، امرأة ما، رواية، قصر النملة، قصص 2006، فلاح مصر في أرض العراق 1980، المرأة العراقية 1980، غواية الحكي 2009 ولها تحت الطبع خمسون رواية ورواية، سحر الأمكنة الجزء الثاني من غواية الحكي، طي الألم وهي روايتها الجديدة بعد مطر على بغداد، وتقاسيم علي قصة حب قصص قصيرة.