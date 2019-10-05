الامارات | حمدان بن محمد: نحن مدينة عالمية وهذا ينعكس على قائمة شركائنا شرقاً وغرباً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن "دبي تمضي قُدماً في تحقيق معدلات نمو كبيرة.. اليوم نعلن أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية، التي سجلت نمواً في النصف الأول من العام بنسبة 5%، لتصل إلى 676 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".
وتابع سموه في تغريدة لاحقة "دبي قادرة، كما كانت على الدوام، على رصد الفرص واستباق التحديات، ونحن دائماً متفائلون بقدراتنا، ونستبشر خيراً بتسارع مسيرتنا التنموية مع قرب استضافتنا لإكسبو 2020".
واختتم سموه قائلاً "السعودية شريكنا الأول عربياً، ونعتز بهذه الشراكة مع الأشقاء في مملكة الخير، والصين هي شريكنا العالمي الأبرز.. نحن مدينة عالمية وهذا ينعكس على قائمة شركائنا شرقاً وغرباً".
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