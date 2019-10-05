الامارات | بلدية الشارقة تتعامل مع الحالة الجوية بجاهزية وكفاءة عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تتعامل مع الحالة الجوية بجاهزية وكفاءة عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة تعاملها مع الحالة الجوية التي سادت مختلف مناطق المدينة مساء أمس، وما صاحبها من هطول لامطار الخير والرياح القوية، حيث تراوحت شدة الامطار بين الخفبفة في بعض المناطق والغزيرة في مناطق أخرى، حيث كانت البلدية قد أعلنت عن كامل استعدادها وجهوزياتها لتقلبات الطقس من متابعة حالة الجو ووضع خطة ممنهجة ومدروسة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وكل الحالات الطارئة التي من الممكن أن تحدث من اجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتسهيل حركة السير والتنقل للقاطنين والزوار.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطارثابت سالم الطريفي إن الحالة الجوية التي شهدت إمطار مختلفة الشدة وبرق يعتبر بداية مبشرة بالخير لهذا الموسم ولذا حرصت البلدية مبكراً على وضع الخطط اللازمة والطارئة للتعامل مع التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، كما رفعت من درجة استعدادها للتعامل مع حالة الطقس وهطول أمطار الخير وهبوب الرياح وباشرت جميع اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق عملها ومتابعة الميدان بشكل دقيق من خلال توفير المعدات الثقيلة والصهاريج وموظفين لديهم الكفاءة في العمل للتعامل مع جميع الحالات من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة خصوصاً في ظل ازدياد كميات الامطار ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل التي تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة للتعامل السريع والآني مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة حسب الخطة الموضوعة، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة الباسمة.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن بعض المناطق في المدينة شهدت امطاراً غزيرة وقد قامت أن اللجنة الميدانية بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الامطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الامطار وقامت إدارة الزراعة والحدائق للتعامل مع البلاغات الطارئة وإزالة بعض الأشجار المتكسرة بفعل الرياح، والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات، كما تم التواصل مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" لإزالة مخلفات الرياح

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بدوره بين مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أنه تم توفير اكثر من 30 صهريجاً لسحب المياه المتجمعة في مختلف المناطق والتركيز على الحيوية منها كالمدينة الجامعية وقد تم السيطرة على كل تجمعات المياه وشفطها من خلال الصهاريج ومحطات الضخ المتنقلة حيث استمرت فرق العمل في أداء مهامها بكل كفاءة حتى ساعات الفجر الاولى انطلاقاً من حرص البلدية على توفير كل وسائل الراحة والسلامة للقاطنين والزوار والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة الاعلامية،علي عبيد الحمودي أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، بناء على توجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية الذي وجه بضرورة التعامل مع كل الملاحظات على الفور لسلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى جميع المتعاملين مع البلدية.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993 للابلاغ عن أية ملاحظات.