طيران الاتحاد وSnap Inc. تطلقان حملة مبتكرة بتقنية الواقع المعزز احتفاءً بمباراة مانشستر سيتي...

احتفلت "الاتحاد للطيران"، الراعي الرسمي لقميص واستاد نادي مانشستر ستي، بأول مباراة يخوضها النادي على أرضه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واغتنمت الفرصة لابتكار تجربة تستخدم تقنية الواقع المعزز وتبقى حاضرة في أذهان عشاق النادي وتشجعهم على التفاعل معه.



فقد تعاونت "الاتحاد للطيران" مع Snapchat وشركة "تاكتيكال"، الشريك الإقليمي لتطبيقها Lens Studio، لابتكار وإنتاج حملة تعتمد على تقنية الواقع المعزز تحت اسم "إيه آر فلاي- باي" (AR Fly-By). وتضمنت الحملة الأولى من نوعها في العالم عدسة تظهر طائرة من أسطول "الاتحاد للطيران" من طراز "إيه 380" وهي تحلق فوق "استاد الاتحاد"، ويظهر بعدها القمر الأزرق الشهير لنادي مانشستر سيتي أثناء صعوده نحو الأفق. وتم تفعيل العدسة عبر رمز مخصص تم عرضه في استاد الاتحاد وعلى الشاشة العملاقة، كما قام طاقم الاتحاد للطيران بتوزيعه في الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن ابتكار مفهوم الحملة وإنتاجها تم خلال أسبوع واحد فقط، وتبحث "الاتحاد للطيران" وSnapchat حالياً توسيع نطاق العدسة وإطلاق أنشطة مماثلة خلال أبرز المباريات التي سيشهدها موسم الخريف.

وفي هذا السياق، قال أوليفر تروكيل، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة سيتي لكرة القدم: "مثلت العدسة وسيلة مثالية لتسخير تقنيات الواقع المعزز وتوفير تجربة غير مسبوقة لعشاق النادي في استاد الاتحاد، وقد سررنا بما لاقته الحملة من انطباعات إيجابية واسعة. وانطلاقاً من حرص النادي على تشجيع الابتكار والتقنيات الجديدة، يسعدنا العمل مع شريكنا ’الاتحاد للطيران‘ للارتقاء بتجربة عشاق فريقنا نحو آفاق جديدة".

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وكانت Snap Inc. قد أطلقت مؤخراً التحديث الجديد Lens 2.1 لتطبيق Lens Studio المخصص لأجهزة الحاسوب والذي يتيح للمستخدمين إنشاء عدسات ثنائية وثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير من التجارب التقنية المتقدمة.

ملخص الحملة

الاسم: حملة الواقع المعزز "فلاي- باي" (The AR Fly-By)

العلامة التجارية: الاتحاد للطيران

فريق الحملة:

شيفالي فياس، الرئيس العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد للطيران

جيسون ألكساندر، مدير حسابات أول في قطاع السفر لدى Snap Inc.

مايك خوري، الرئيس التنفيذي، ومحمد سوركتي، مدير المنتج في تاكتيكال (Tactical)