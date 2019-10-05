فندق "ذا إتش دبي" يحصل على شهادة جرين جلوب للاستدامة الفندقية

حصل فندق ذا إتش دبي على شهادة جرين جلوب المشهورة عالمياً وهي أعلى هيئة تقديرية للاستدامة في جميع أنحاء العالم. بعد آخر مراجعة لممارسات الاستدامة في الفندق. وعمل فندق الخمس نجوم على بناء وتطوير سياساته الخضراء بعد الامتثال لمجموعة صارمة من معايير الاستدامة، والتي تشمل 44 معياراً أساسياً مدعوماً بأكثر من 380 مؤشر امتثال. كما تمت الإشادة بالفندق لمبادراته الخضراء وأنشطته تماشياً مع برنامج المسؤوليات الاجتماعية لمجموعة ذا إتش للضيافة. وتعتبر شهادة جرين جلوب معياراً دولياً للاستدامة البيئية مصمّماً خصيصاً لقطاع السياحة والسفر.

أجرت شركة فرنك ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، الشريك المعتمد لجرين جلوب في منطقة الشرق الأوسط ، تدقيقًا شاملاً للاستدامة للتأكد من امتثال فندق ذا إتش دبي للمعايير الصارمة الخاصة بـجرين جلوب. كما تمت الإشادة بالفندق لمبادراته الخضراء وأنشطته من خلال برنامج المسؤوليات الاجتماعية لمجموعة ذا إتش للضيافة.

وتعليقاً على ذلك قال كلاوديو كاباسولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا إتش للضيافة: "لقد كان التزامنا بالحفاظ على البيئة دائماً في صدارة مهمتنا. نحن نعتقد بأنّ الاستدامة جزءٌ لا يتجزأ من خدمتنا، وبالتالي فقد بذلنا جهوداً هائلة لتحسين سياسات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدينا. يعتمد مشروعنا البيئي في المجموعة على خمسة أساسيات؛ إعادة الاستخدام والتدوير، وحماية الحياة البيئية، والحد من استهلاك المياه والطاقة، الشراكة مع المجتمعات المحلية والتجارة العالمية العادلة. إنّ كسب هذه الشهادة الموقرة هو معلم رئيسي وأودّ أن أهنئ الفريق على تفانيهم لأفضل الممارسات".

وأضاف غونزالو رودريغيز، المدير العام لفندق ذا إتش دبي: "إن حصولنا على شهادة جرين جلوب الأولى هو إنجاز كبير لنا وأنا فخور بفريق العمل على هذا التقدير. لكنّ عملنا لم ينته بعد. سوف تستمر جهودنا في مجال الاستدامة من حيث توفير الطاقة والمياه وإدارة النفايات بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرعاية العناصر البيئية والثقافية في الفندق. كما سنسعى جاهدين لتحسين أدائنا وتحديد مجالات التركيز واستكشاف المزيد من فرص المسؤولية الاجتماعية. وسنواصل أيضاً إشراك ضيوفنا وزملائنا وفريق العمل والمالكين والشركاء التجاريين في جهودنا لحماية البيئة".