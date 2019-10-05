10 آلاف تاجر يبدؤون بقبول خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقعت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "يونيون باي الدولية" اتفاقية تتيح البدء بقبول خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية كلٌ من هان وانغ، مدير عام "يونيون باي الدولية" في الشرق الأوسط؛ وسامر سليمان، مدير عام شركة "نتورك إنترناشيونال" في الشرق الأوسط بحضور شاو فوجون، رئيس يونيون باي-الصين؛ وسايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "نتورك إنترناشيونال". وتأتي الاتفاقية لتتيح البدء بقبول خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة من "يونيون باي" في أجهزة الدفع لدى 10 آلاف تاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفر بذلك مزيداً من الراحة لحاملي بطاقات "يونيون باي" الذين يستخدمون تطبيق 'UnionPay'، خدمة الدفع الآمنة والفعالة والسريعة التي توفرها الشركة.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها "يونيون باي الدولية" العام الماضي مع "نتورك إنترناشيونال" لقبول "كويك باس" (QuickPass) من "يونيون باي" والتي تتيح لحاملي بطاقة "يونيون باي" إجراء المدفوعات اللاتلامسية عبر جميع أجهزة نقاط البيع من "نتورك إنترناشيونال" باستخدام بطاقاتهم المزودة برقائق تدعم تقنية "التواصل قريب المدى" أو عبر هواتفهم الذكية.

وقد ساهمت مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي تقدر قيمة مشاريعها بمليارات الدولارات في ترسيخ مكانة جمهورية الصين الشعبية كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات. ووفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي؛ فقد استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 نحو 15،95 مليون زائر صيني، الأمر الذي يعزز من أهمية بطاقات "يونيون باي" كوسيلة لإجراء المدفوعات. وباتت بطاقات "يونيون باي" في الوقت الحالي تحظى بالقبول للتسوق عبر الإنترنت أو عبر المتاجر التقليدية في جميع أنحاء الدولة. وفي عام 2018 ازداد حجم استخدام بطاقات "يونيون باي" الصادرة محلياً بنسبة 20٪ مقارنة مع العام 2017.

وفي حين ما زالت المدفوعات النقدية تهيمن على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد البلاد انتقالاً متسارعاً إلى سبل الدفع الإلكترونية، مدفوعة بالمبادرات الحكومية التي تقدم للمواطنين والوافدين خيارات مبتكرة للمدفوعات الرقمية.

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وفي الوقت الراهن، تدعم كافة أجهزة نقاط البيع التي توفرها "نتورك إنترناشيونال" ميزة "كويك باس" من "يونيون باي" حالياً، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تعزيز قبول خدمات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة من "يونيون باي" في أوساط التجار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أوضح شاو فوجون إن مبادرة الحزام والطريق أدت إلى ارتفاع الطلب على حلول المدفوعات الدولية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا وسّعت "يونيون باي" نطاق خدماتها للدفع عبر الهاتف المتحرك بهدف تلبية احتياجات عملائها الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد فوجون على التزام "يونيون باي" بتسخير شبكاتها ومنتجاتها وتقنياتها لدعم المبادرات المتواصلة لرقمنة قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير حلول "يونيون باي" للدفع عبر الهواتف المتحركة لسكان الدولة.

من جهته، قال سامر سليمان، مدير عام شركة "نتورك إنترناشيونال" في الشرق الأوسط: "باعتبارنا أكبر مزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ’يونيون باي‘ بهدف تمكين التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبول المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة. وانطلاقاً من دعمنا المتواصل لمسيرة التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع ’يونيون باي‘ دعماً لجهودنا المتواصلة في هذا الإطار".

ويستفيد العملاء حالياً من خدمات "يونيون باي" الآمنة للدفع عبر الهواتف المتحركة في 47 دولة ومنطقة حول العالم، حيث يمكنهم إجراء المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة لدى أكثر من 10 ملايين تاجر في 29 دولة ومنطقة، تقع معظمها في الدول والمناطق التي تغطيها مبادرة الحزام والطريق. أما في منطقة الشرق الأوسط، فتحظى خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة من "يونيون باي" بالقبول لدى عشرات آلاف التجار في دول مثل تركيا وباكستان، الأمر الذي يوفر للزوار تجربة دفع سلسة ومريحة.