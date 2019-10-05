بنك الإمارات دبي الوطني ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأكثر الشركات احتراماً في العالم

حلّ بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، ضمن أول عشرين اسماً على قائمة مجلة "فوربس" السنوية الثالثة لـ "أكثر الشركات احتراماً في العالم"، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز 19 ضمن القائمة المرموقة التي تعدّها مجلة "فوربس" بالتعاون مع "ستاتيستا"، وتضم أكثر 250 شركة احتراماً في العالم تم تصنيفها استناداً لجدارتها بالثقة، وسلوكها الاجتماعي، وقوة منتجاتها وخدماتها، وسعيها إلى إنصاف الموظفين. وبهدف جمع البيانات اللازمة للتقييم، استطلعت "ستاتيستا" آراء 15 ألف مشارك من أكثر من 50 دولة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا حصول بنك الإمارات دبي الوطني على هذا التكريم الرفيع من مجلة ’فوربس‘ والانضمام إلى قائمتها لأكثر الشركات احتراماً في العالم. ويأتي هذا التصنيف ليعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء والمنتجات والخدمات الأفضل في فئتها، والبقاء في الوقت نفسه في طليعة جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الاستدامة. وبينما نتهيأ لانطلاق الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي العام المقبل، سيحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على مكانته الرائدة عبر مبادراته التي تهدف لتبسيط الخدمات المصرفية وتقديم تجربة مصرفية عصرية مدعومة بالتقنيات المتطورة بلمسة بشرية".

ويذكر أن التكريم الذي حظي به بنك الإمارات دبي الوطني من مجلة "فوربس" يعد أحدث إنجازات البنك ضمن سلسلة طويلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها والتي تؤكد على قوّة أدائه خلال العام الماضي، حيث حصد جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" للعام الرابع على التوالي خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميز 2018"، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" و"أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الإنترنت" خلال حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر". وتكريماً لتقدمه في تطوير أجندته الرقمية، حقق بنك الإمارات دبي الوطني جوائز "أفضل بنك رقمي" و"أفضل موقع الكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد" و"أفضل بنك رقمي للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" من جلوبال فاينانس ضمن جوائز الشرق الأوسط 2018 لأفضل بنوك رقمية للأفراد في العالم.