قائمة طعام مجددة تزيّن مطعم نويبيه في بارك حياة دبي

كشف مطعم نويبيه NOÉPE عن قائمة طعام رئيسية جديدة تضم أطباقًا مستوحاة من نكهات كاليفورنيا ومقدمة بأسلوب المشاركة الكلاسيكي، آخذًا الضيوف في رحلة مذاقية لا تُنسى.

يُعد NOÉPE مطعمًا أنيقًا ومريحًا وهو وجهة مثالية لأفراد العائلة والأصدقاء والقادمين لقضاء عطلاتهم لتناول وجبة خفيفة أو التمتع بالمشروبات مع غروب الشمس وصنع أجمل الذكريات.

توفر القائمة تشكيلة من الأطباق الحافلة بالنكهات الطازجة والمحضرة بأبسط الطرق وتمتزج فيها المكونات التقليدية البيروفية واللمسة اليابانية.

سيجد الضيوف الخيارات المفضلة لديهم والتي يشتهر بها المطعم تقدم لهم على هذه القائمة بلمسة من نكهات كاليفورنيا. وتشمل الأطباق البحرية القريدس المشوي مع فاكهة العاطفة وسلطة الأفوكادو، إلى جانب سلطة الكركند اللذيذة والخفيفة، بالإضافة إلى طبق مكون من سلة المأكولات البحرية المقرمشة مع صلصة الواسابي وحساء سيوبينو.

ولمحبي البرغر يقدم المطعم برغر NOÉPE المكوّن من فطيرة لحم الواغيو، وسرطان البحر، وجبن الشيدر، وصلصة الألف جزيرة الكلاسيكية، بالإضافة إلى بيتزا كاليفورنيا، وساندويتش بلحم التندرلوين، للراغبين بالتمتع بوجبة خفيفة على الغداء.

وتضم القائمة الجديدة ستة أطباق مبتكرة جديدة مستوحاة من أحدث وصفات المأكولات الشهية. وتشمل القائمة التي تجمع النكهات اليابانية - البيروفية السيفيتشي مع البطاطا الحلوة وليتشي دي تيغيري، وسيفيتشي بونجا مع جذر الشمندر المخلل والأعشاب البحرية، وسمك باس البحر مع سسفيتشي جوز الهند وموس التوت.

يمكن للضيوف الاختيار من مجموعة الأطباق التقليدية مثل لومو سالتادو وهو عبارة عن طبق من لحم التندرلوين المعدّ بطريقة القلي السريع الطريقة البيروفية، وطبق كوزا دو واغيو باللحم البقري المطهي على نار هادئة والبطاطس المهروسة، بالإضافة إلى أسياخ الدجاج بالتتبيلة الحارة مع الليمون الأخضر المكرمل.

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وتضم القائمة أربعة أطباق حلويات جديدة تشمل تشيزكيك الخالي من الغلوتين، والفواكه المحمرة مع العسل المتبل، وبودينغ الأرز مع السمسم والفلفل، وحلوى دولتشي ليتشي الكلاسيكية بالموز مع جيلاتو جوز الهند.

كما يوفر المطعم باقة من المشروبات الجديدة المبتكرة تكمّلها الإطلالات البانورامية لمشهد خور دبي وغروب الشمس.

صُمم هذا المطعم المستوحى من الأجواء الساحلية الكلاسيكية لشبه جزيرة كيب كود، ليكون عنوانًا للضيوف الراغبين بالتمتع بأمسية هادئة وأجواء راقية بعيدًا عن نمط الحياة في المدينة، وتعكس هذه القائمة طموح رئيس الطهاة في المطعم، الشيف ليز نونيز، في إبقاء نويبيه في الصدارة ضمن مشهد المأكولات الذي يشهد نموًا كبيرًا في دبي.

وحول ذلك، قال رئيس الطهاة الشيف ليز: "يتفرّد مطعم NOÉPE بديكوراته وبتجارب الطعام المميزة، وأردنا من خلال القائمة الجديدة إبراز الجانب المبتكر لدينا"

وأضاف: "تجمع الأطباق على هذه القائمة بين أفضل المأكولات اليابانية اللذيذة ومذاقات البيرو المنعشة وتكملها قائمة المشروبات الجديدة".

يقع مطعم NOÉPE في ذا بروميناد بارك حياة دبي ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 12:30 ظهرًا إلى 2 بعد منتصف الليل.