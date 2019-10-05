طيران الإمارات ناقلة العام ضمن جوائز "أفييشن 100"

نالت طيران الإمارات جائزة "ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن جوائز "أفييشن 100" السنوية، التي تنظمها مجلة "إيرلاين إيكونوميكس"، والتي تكرم أفضل الناقلات الجوية أداءً، بالإضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة التي تتم خلال العام. وقد جرى تسليم الجوائز خلال حفل عشاء المؤتمر السنوي 2019 الذي نظمته المجلة في دبي.

وحصلت طيران الإمارات وشركاؤها في العمليات التمويلية أيضاً على جائزة "أفضل صفقة تمويلية مدعومة في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019" بفضل نجاحهم في صفقة تمويل طائرتي إيرباص A380. وقدم التمويل "الصندوق السيادي الفرنسي" بدعم من "ضمان الصادرات"، مع شريحة من مستثمرين كوريين قام بترتيبها EMP. وهذه هي أول صفقة ضخمة يتم ترتيبها من قبل وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية بعد توقف التغطية وأول تمويل مدعوم لطائرة A380 من "ضمان الصادرات" منذ عدة سنوات.

وقال نيرمال غوفينداداس، نائب رئيس أول الدائرة المالية في طيران الإمارات: "نبحث وشركاؤنا في العمليات التمويلية باستمرار عن فرص جيدة ومبتكرة في الأسواق العالمية لتمويل توسعات أسطولنا. ويعكس تعاوننا مع جهات تمويل عالمية في كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية ثقة المستثمرين العالميين بسجل طيران الإمارات القوي ونموذج أعمالنا المرن والمربح. وتعد هذه الفرص المبتكرة بمثابة دليل على قدرة طيران الإمارات على جمع التمويل في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات".

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ويجري اختيار الشركات الفائزة بجوائز "أفييشن 100" نتيجة مسح على نطاق واسع ضمن الصناعة وعملية تحكيم ورقابة صارمة. وقد نالت طيران الإمارات لقب "ناقلة العام" كونها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ولديها شبكة واسعة من المحطات، بالإضافة إلى استمرار عمليات توسيع الأسطول وتطوير المنتجات.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها، حيث تخدم حالياً أكثر من 158 وجهة في 85 دولة. وخلال السنة الجارية، تسملت الناقلة حتى الآن 3 طائرات A380 جديدة، وأطلقت خدمة جديدة إلى بورتو في يوليو (تموز). وسوف تبدأ خدمة مكسيكو سيتي عبر برشلونة في ديسمبر (كانون الأول). وقد أضافت رحلات إلى 15 وجهة قائمة، كما رفعت السعة المقعدية إلى 10 مدن. وتنقل طيران الإمارات ما يزيد على 1.1 مليون مسافر كل أسبوع على أكثر من 3500 رحلة.

وتوفر الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي مزيداً من الخيارات للمسافرين حيث بلغ عدد وجهات الرمز المشترك أكثر من 84 وجهة فريدة. وتحقق الشراكة بين الناقلتين عدداً من المزايا للعملاء، مثل خيارات أوسع للسفر عبر العالم وتوفير مزيد من الرحلات عند التخطيط للسفر، وبرنامج موحد لمكافأة ولاء العملاء، وسهولة السفر بتذكرة واحدة مع نقل الأمتعة من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول. ولتحقيق مزيد من سهولة الربط بين طيران الإمارات وفلاي دبي، يتم تشغيل 22 رحلة لفلاي دبي انطلاقاً من المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات في مطار دبي الدولي.