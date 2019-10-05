كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستعزز الإقامة الجديدة من المشهد الثقافي في دبي؟

تحظى دبي باعتراف عالمي بهندستها المعمارية وبريقها، وهي مزيج من الناس والتقاليد، واقتصاد مستمر في الازدهار وتحقيق الرخاء للأمة.

ولكن يمكن أن تكون دبي أكثر من مجرد مجموعة من هذه الأجزاء المكونة لها – وهي مصممة على الاعتراف بها أيضًا بعلاقاتها الثقافية العميقة وتفانيها في الكلمة المنطوقة والمكتوبة، والفن والشكل، والموسيقى والنحت والأداء.

وأطلقت الإمارة أول تأشيرة ثقافية طويلة الأجل في العالم لجذب الفنانين والمؤلفين والمبتكرين لتأسيس دبي بقوة كحاضنة للفنون.

وتضع فئة التأشيرات الثقافية الجديدة الأسس لهذا الهدف، وهي خطوة عملية أساسية لضمان سمعة دبي كوجهة تجذب المواهب الفنية من جميع أنحاء الخليج ومن الشرق الأوسط ومن المجتمع الدولي بالكامل.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسمياً فئة التأشيرة الثقافية أثناء ترؤس اجتماع لهيئة دبي للثقافة والفنون، كما وافق على الخطة الإستراتيجية لتحويل رؤية دبي كمركز ثقافي إلى واقع.

كما أشار الشيخ محمد في سلسلة من التغريدات إلى أن هناك حوالي 6000 شركة تعمل في الأنشطة الفنية والثقافية في الإمارة، في حين أن هناك أيضًا خمسة مجمعات إبداعية وحوالي 20 متحفًا تضع أسسًا لمجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وتم بالفعل تنظيم مهرجان دبي للأدب السنوي، الذي ترعاه طيران الإمارات، بثبات على أجندة الفعاليات العالمية، في حين يستقطب مهرجان دبي السينمائي السنوي نجوم السينما العالمية. وفي الواقع، كما أشار الشيخ محمد، هناك حوالي 550 حدث ثقافي على مدار العام، وتجذب ملايين الزوار والسياح.

وسيتم إنشاء المراكز الثقافية السبعة لمدارس الحياة لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات الحياتية في مجال الفن والابتكار والإبداع، ورعاية وتعزيز الحب والتقدير للكلمة المكتوبة والمنطوقة، في الأداء والفنون البصرية والأعمال الإبداعية، بحسب غلف نيوز.