الامارات | "طرق دبي" تطلق الإعلانات الكهربائية على نوافذ مركبات الأجرة في جيتكس 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تطلق الإعلانات الكهربائية على نوافذ مركبات الأجرة في جيتكس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2019، تشمل المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة، وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي، وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة، وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين، ونظام المسار الذكي لفحص السائقين، وباقة متنوعة من الخدمات الذكية.

وقال: يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق السعادة للسكان.

وأكد الطاير أن الهيئة تولي موضوع التحول نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن التنقل الذكي يعد العمود الفقري وأحد أهم أعمدة التطور التقني، ونعمل على جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، من خلال التركيز على تطوير أنظمة النقل الجماعي، والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أنظمة المرور والنقل الجماعي، وتحقيق التكامل الفيزيائي والمعلوماتي بين وسائل النقل، وجعل الخدمات الإلكترونية والذكية هي الأساس في تقديم الخدمة للمتعاملين، والتركيز على أساليب التنمية الذكية التي تقلل الحاجة إلى لاستخدام المركبات في التنقل اليومي.

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وأضاف: سيتم خلال معرض (جيتكس) إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة، عن طريق التظليل الإلكتروني بطريقة مبتكرة تمنع إزعاج مستخدمي المركبات من جانب، وتتيح للجمهور من المشاة وسائقي السيارات الأخرى على الطريق مشاهدة المحتوى الإعلاني بصورة عالية الجودة، كما سيتم عرض الجيل المتطور لبوابات التعرفة الذكية لمحطات مترو دبي التي تتميز بخصائص فنية وتقنيات ذكية عالية الدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات بطاقة (نول)، والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات فائقة الدقة والمزوّدة بتقنية حسّاسات ثلاثية الأبعاد، والتي تعزز بدورها جوانب سلامة الركاب وتُسهمُ في تفادي الاصطدام بحواجز بوابات التعرفة وخاصة من قبل عربات الأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين وغيرهم، وستعرض الهيئة في جناحها برنامج (تك تاكسي) الذي يوفر للركاب خدمة "واي فاي" مجاناً، وتتيح لهم عبر استخدام الموقع www.taxiconnect.ae الحصول على العديد من المزايا، منها التواصل المباشر مع السائق عبر الترجمة فورية بين اللغة التي يختارها العميل واللغة التي يختارها السائق وتظهر أمامه على شاشة العدّاد، إلى جانب معرفة مسار الرحلة، ومشاركته أقاربه وأصدقائه، وكذلك معرفة أسعار العملات ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، وتوفير مؤشر قياس السعادة للراكب ومدى رضاه عن الخدمة، وتقييم أداء وسلوك السائق.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة ستدشن خلال مشاركتها في جيتكس، تطبيق حجز مركبات الليموزين ومركبات تسلا عبر متجري (آبل) و(جوجل)، ونظام المتحدث الآلي عبر تطبيق واتساب الذي يتميز بسرعة الرد على استفسارات المتعاملين دون تدخل العنصر البشرى، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة اللغات الطبيعية، ويقدم النظام قرابة 64 خدمة معلوماتية باللغتين العربية والانجليزية، كما ستسلط الهيئة الضوء على جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المتعاملين في محطات المترو، مثل استخدامه في توجيه أصحاب الهمم لاستخدام المرافق المختلفة في محطات مترو دبي.

وأضاف: من الخدمات الجديدة والمطوّرة التي سيتم عرضها نظام المسار الذكي لفحص السائقين عملياً، من خلال ربط بنظام الفحص الإلكتروني بالتقنيات والحلول الذكية مثل تقنية الاتصالات المعلوماتية، والكاميرات الذكية، وأجهزة الاستشعار الدقيقة، وتوفيرها على الأجهزة اللوحية للفاحصين، ويسهم النظام في رفع مستوى شفافية فحص السائقين، وتوفير تحليل دقيق لإعداد البرنامج المناسب لتدريب السائقين، كما تعرض الهيئة تقنية المسح الذكي للمواقف الخاضعة للتعرفة، وهو عبارة عن جهاز يمكن تثبيته على أي مركبة، ويقوم بصورة آلية بمسح إلكتروني للوحات المركبات في المواقف العامة، ورصد المركبات غير الملتزمة بدفع تعرفة المواقف، ويسهم الجهاز في رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات، وتعرض الهيئة أيضاً مركبة رقابة خدمات الترخيص، وهي عبارة عن مركز رقابة متنقل للتفتيش الميداني على المركبات الثقيلة، وكذلك تطبيق مجلة سلامة الموجه للأطفال من عمر 4 إلى 14 سنه، ويشتمل على برامج تفاعلية لتعزيز السلامة المرورية من خلال استخدام برامج الواقع الافتراضي وألعاب ذكية تتضمن رسائل توعوية سهلة وواضحة للأطفال.