الامارات | القوات المسلحة: ضوضاء متوقعة مع تحضيرات "حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: ضوضاء متوقعة مع تحضيرات "حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا برأس الخيمة نظراً لإستعدادات عرض "حصن الاتحاد 6" والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الاول من نوفمبر في منطقة الحمرا برأس الخيمة.

وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين عن حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6" وتنوه الصيادين و القوارب والسفن بعدم الاقتراب للواجهة البحريه في منطقة الحمرا المقابله لمنطقة العرض حرصاً منها على سلامة الجميع.