الامارات | "زايد للإسكان" يعتمد 522 قرار دعم سكني

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للإسكان" يعتمد 522 قرار دعم سكني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قرارا للدعم السكني بقيمة 410 مليون درهم.

وقال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي: إننا في دولة الإمارات نحرص على ضمان تحقيق التلاحم المجتمعي من خلال المبادرات التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الإسكانية في مختلف الإمارات، كما أن المجتمعات السكنية التي تم إنشاؤها ويجري تنفيذها وفق أعلى معايير الاستدامة تعد شاهدًا على نوعية ما تقدمه الحكومة لمواطنيها لضمان حياة كريمة يسودها الأمن والأمان.

وأضاف "إننا في زايد للإسكان نتلمس احتياجات الأسرة المواطنة ونضع جميع تطلعاتها بعين الاعتبار ، كما ننظرإلى الحالات الاجتماعية المختلفة باهتمام بالغ ، ويعد هذا الاهتمام نهجا أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، وسار على خطاه قادة الدولة تحقيقا للسعادة في المجتمع، فحين تستقر الأسرة يبدع المجتمع وينتج.

وفيما يخص قرارات الدعم السكني فقد تم اعتماد 522 قرار دعم سكني بقيمة بلغت 41 مليون توزعت ما بين فئة القروض السكنية ، و فئة المنح السكنية ، كما تم إصدارات قرار ضمن الفئات المستفيدة من "القرار السريع“ ومسكن حكومي.