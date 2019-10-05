الامارات | رؤساء لجان انتخابية عملية التصويت لم تستغرق أكثر من دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان انتخابية عملية التصويت لم تستغرق أكثر من دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رؤساء لجان انتخابية في الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، على سهولة إجراءات عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لافتين إلى أن تصويت الناخب واختيار مرشحه عبر الجهاز الإلكتروني لم تستغرق أكثر من دقيقة، وأن المراكز لم ترصد أي مخالفات في عملية التصويت.

وقال رئيس لجنة انتخابات رأس الخيمة في مركز اكسبوا الانتخابي عبد الرحمن الشاعر، إن المركز رصد 39 متطوعا لمساعدة الناخبين فور وصولهم للمركز الانتخابي، وتابع أنه يوجد في مركز اكسبوا الانتخابي 25 جهاز الإلكتروني للتصويت، وأنه لم يتم رصد أي خلل فني في الأجهزة منذ بدء عملية التصويت في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وأوضح، أن المركز قام بتركيب شاشات عرض متلفزة في المركز الانتخابي مرتبطة مع تلفزيون أبوظبي لعرض النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، وتابع أن المركز شهد إقبالا لافتا من قبل أصحاب الهمم وكبار المواطنين مع بداية الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في الانتخابات.

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وأشار رئيس مركز الانتخابي في عجمان، عبد الله سالم، إلى أن فرق العمل متواجدة في المراكز الانتخابي منذ الساعة السادسة والنصف صباحا، وأن جميع الأجهزة الإلكترونية في المركز الانتخابي تعمل بشكل جيد، ومنها أجهزة التحقق من الهوية وأجهزة التصويت الانتخابي الإلكترونية.

وأوضح أن المركز قام بتكريم أول ناخب وصل المركز الانتخابي الساعة الثامنة صباحا، وسيتم تكريم آخر ناخب مع نهاية التصويت في الانتخابات الساعة الثامنة مساءا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد المركز خلال الساعات المقبلة إقبالا كبيرا من الناخبين، لأن الجميع حريص على التواجد في المركز والمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات.

ومن جهته قال رئيس المركز الانتخابي في قاعة الاتحاد في أم القيوين، إسماعيل البلوشي، إن المركز شهد اقبالا لافتا من العنصر النسائي ومن الرجال في عملية التصويت خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وتابع أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم يتصدرون المشهد منذ بداية الساعات الأولى من فتح باب التصويت.