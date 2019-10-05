القوات المسلحة: ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات عروض "حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة

نبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة نظراً لإستعدادات عرض "حصن الاتحاد 6" والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر المقبل في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.
وأكدت القوات المسلحة على حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6" مع عدم اقتراب الصيادين والقوارب والسفن من الواجهة البحرية في منطقة الحمرا المقابلة لمنطقة العرض حرصاً على سلامة الجميع.
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