بدء توافد المواطنين بعجمان للتصويت في اليوم الرئيس لانتخابات "الوطني"

انطلقت عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في تمام الساعة الثامنة صباحاً في مركز عجمان الانتخابي الواقع بمبنى جامعة عجمان المجهز بأفضل الوسائل الممكنة لتسهيل عملية الاقتراع سعياً نحو مشاركة فاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في هذا الواجب الوطني.

وقبل انطلاق عملية التصويت في المركز ..قام عبدالله سالم جنزول مدير مركز عجمان للانتخابات وأعضاء فريق التطوع بإجراء آخر الفحوصات لكافة التجهيزات في المركز للاطمئنان على جاهزيته بشكل تام وتفادياً لحدوث أي معوق أو تأخير.

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واستقبلت لجنة عجمان في تمام الساعة الثامنة صباحاً الناخب سلطان بن دلوان حيث قام مدير مركز عجمان للانتخابات بتكريمه عقب إدلائه بصوته، حيث أعرب ابن دلوان عن فخره واعتزازه بالعرس الانتخابي الرائع الذي تعيشه دولة الإمارت داعياً كافة الناخبين للنزول بكثافة إلى مراكز التصويت للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.

وكانت لجنة إمارة عجمان قد أنهت بنجاح تام مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وأغلق مركز عجمان الانتخابي أبوابه في تمام الساعة السادسة مساء الخميس حيث شهدت أيام التصويت الثلاثة مشاركة لافتة من أعضاء الهيئة الانتخابية ولم تتلقى اللجنة أي شكوى تتعلق بسير العملية.