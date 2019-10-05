كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في معرض جيتكس 2019 هذا العام؟

يفتتح معرض جيتكس دبي السنوي يوم الأحد 6 أكتوبر. ومن المتوقع أن يتدفق أكثر من 100،000 شخص على مركز دبي التجاري العالمي لحضور هذا الحدث..

ويعتبر هذا الحدث، الذي يشتهر بعرض أحدث الابتكارات من السيارات الطائرة إلى الروبوتات، على نطاق واسع أكبر معرض تقني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 4500 عارض من 140 دولة. ومن بين النقاط البارزة لهذا العام التركيز على تقنيات 5G وتحويلها للمشهد في المنطقة والعالم.

وسيكون مستقبل النقل أيضًا أحد معالم الجذب الرئيسية خلال المعرض الذي يستمر أسبوعًا، حيث سيركز على احتضان السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية الحكم.

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وستكون أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي مكونًا كبيرًا آخر من طبعة 2019 من جيتكس. كما سيكون استمرار صعود الروبوتات في الحياة اليومية تحت التركيز أيضًا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومن المتوقع أن تعرض الشركات من جميع أنحاء العالم مقدار ما وصل إليه عالم الروبوتات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وحدها.

وستحتل المدن الذكية مكانة هامة في جدول الأعمال، حيث يستكشف جيتكس كيف تلعب التكنولوجيا دورًا رائدًا في تشكيل المراكز الحضرية المستقبلية.

يستمر أسبوع جيتكس للتقنية حتى يوم الخميس 10 أكتوبر.