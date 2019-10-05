كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إماراتي يطور تطبيقات مجانية للحاجات اليومية

طور رجل الأعمال الإماراتي أحمد الزرعوني مجموعة كبيرة من التطبيقات – 12 مع سبعة أخرى قيد الإعداد – تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.

وتغطي التطبيقات مجموعة واسعة من الوظائف بدءًا من الصلاة ومواقف السيارات إلى حمل بطاقات مختلفة والتواصل مع العائلة والأصدقاء. ولا يحتاج المستخدمون إلى شراء التطبيقات لأنها مجانية. وهي طريقة الزرعوني في رد الجميل للمجتمع.

ويقول الزرعوني “أنا أؤمن إيمانا راسخا بفلسفة العطاء – كلما أعطيت أكثر، كلما تلقيت أكثر. لقد استلهمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يحفزنا دائما أن نكون رقم 1 في كل ما نقوم به “.

قال الزرعوني إن كل التطبيقات التي طورها كانت لسبب وجيه. “لاحظت الإعلانات التي تستمر في الظهور في التطبيقات، خاصة تلك التي تستخدم لأغراض دينية. هذا ليس صحيحًا. لذلك أردت تطوير تطبيقات خالية من الإعلانات التجارية. ”

أحد تطبيقاته يغطي الصلوات ويحظى بشعبية كبيرة في المجتمع العربي، ولديه أكثر من مليون عملية تنزيل. وبالمثل تطبيق آخر للقرآن الكريم يحمل ترجمات للآيات القرآنية إلى 28 لغة.

إلى جانب الحاجة إلى التخلص من الإعلانات، قال الزرعوني إنه شعر أيضًا بأنه مضطر لإنشاء منصات من شأنها أن تجمع الخدمات أو المرافق العامة.

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وحقق تطبيق CardsConnect الذي يتيح للمستخدمين الحصول على جميع بطاقات ولائهم على منصة واحدة نجاحاً كبيراً. ومن Vox Cinemas إلى Ikea، يتوفر أكثر من 70 بطاقة ولاء لمتاجر التجزئة على التطبيق.

وبالمثل، يجمع تطبيق PRKN بين خدمات وقوف السيارات مدفوعة الأجر من مختلف أنحاء الإمارات. وتم إنشاء هذا التطبيق في الأصل بواسطة Faras.net لأجهزة iPhone. وقدم الزرعوني إصدار Android الذي حقق نجاحًا هائلاً مع 1000 عملية تنزيل في الدقيقة الأولى.

تطبيق آخر عند الطلب هو LinkConnects “الأول من نوعه” الذي يدعم أكثر من 60 شبكة وسائط اجتماعية عالمية، مما يتيح للمستخدم سرد جميع وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة به فقط من خلال رابط واحد. وبدلاً من الاضطرار إلى مشاركة حسابات الشبكة المختلفة الخاصة بهم واحداً تلو الآخر، يمكنهم ببساطة استخدام حساب LinkConnects.

ويسمح التطبيق بخمسة أنواع من الحسابات، بما في ذلك الحسابات الحكومية والحسابات التجارية وحسابات التطبيقات وحسابات المرشحين والحسابات الفردية. وقال الزرعوني: “يستخدم حوالي 50 ألف شخص هذه المنصة في الوقت الحالي”.

وتلبية للحاجات الإخبارية، جمع الزرعوني جميع منصات الأخبار على تطبيق واحد يسمى NewsConnects. وإلى جانب تقديم ملخص للأخبار من مختلف الوسائط، يعطي التطبيق أيضًا رابطًا لهذه المنصات، حتى يتمكن القراء من الانتقال مباشرة لقراءة الأخبار، بحسب غلف نيوز.