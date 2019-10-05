الامارات | المراكز الانتخابية تستقبل الناخبين بالورود والشوكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الانتخابية تستقبل الناخبين بالورود والشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رؤساء بعض المراكز الانتخابية في الدولة الناخبين بالورود والشوكولاتة ترحيبا بهم في اليوم الأخير من التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتشجيعا لهم على مشاركتهم في العملية الانتخابية، وأطلقت لجان انتخابية مبادرة لرسم علم الدولة ببصمة الناخبين بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما قامت لجان أخرى بأخذ آراء الناخبين لمعرفة مدى رضاهم عن سير عملية التصويت.

وعبر المواطنون عن سعادتهم من سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت التي لم تستغرق أكثر من دقيقتين منذ دخولهم للمركز الانتخابي وحتى اختيار مرشحيهم عبر النظام الالكتروني.

حيث شهدت اللجان الانتخابية توافد عائلات للتصويت في الانتخابات كما اصطحب عدد الآباء أطفالهم للمراكز الانتخابية لمشاركتهم في العرس الانتخابي وإعطائهم الفرص للتعرف على أهمية المشاركة الوطنية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

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وقال رئيس مركز مدينة زايد بلجنة إمارة أبوظبي بمنطقة الظفرة، الدكتور محمد بطي الشامسي، إن اللجنة الوطنية لانتخابات وفرت كل الإمكانات اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد أجهزة التصويت 26 جهازا في المركز، من بينها جهازان لأصحاب الهمم ثلاثة أجهزة تصويت للنساء.

وأشار رئيس المركز الانتخابي في نادي الشطرنج في إمارة الشارقة، الدكتور أحمد الزرعوني، إلى أن الإقبال في المركز جيد ومن المتوقع أن يرتفع عدد الناخبين خلال الساعات المقبلة، وتابع أن الصوت الانتخابي أمانة وأن الوطن يطلب من المواطنين المشاركة في العرس الانتخابي.

وبدوره لفت رئيس المركز الانتخابي بالخوانيج في دبي، خالد الكعبي، إلى أن الساعات الأولى من عملية التصويت في المركز شهدت توافد أعداد كبيرة من الناخبين الرجال، وأنه من المتوقع أن يتوافد العنصر النسائي خلال الساعات المقبلة أن يشهد المركز مشاركة أكبر للعنصر النسائي.

وأوضح أن المركز يقدم الخدمة المميزة للناخبين من خلال توفير التسهيلات من بداية استقبال الناخب وتدريبه على عملية التصويت والتحقق من بطاقة هويته، حتى انتهائه من التصويت لمرشحة في الانتخابات، مؤكدا على أهمية سلاسلة عملية التصويت وشعور الناخب بالسعادة بعد انتهاء عملية التصويت.

