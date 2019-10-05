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الامارات | تابعوا مواكبة وتغطية مؤسسة دبي للإعلام لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر بث موحد

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مؤسسة دبي للإعلام تغطية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر بث موحد على مستوى الدولة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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