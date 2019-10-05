الامارات | بدء توافد الناخبين على المراكز الانتخابية لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الناخبين على المراكز الانتخابية لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت صباح اليوم المراكز الانتخابية في الدولة البالغ عددها 39 مركزا انتخابيا أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً لاستقبال الناخبين المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار 20 نائبا من بين 478 مرشحا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ويشارك عشرات الآلاف من المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية في اليوم الأخير من التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بعد خمسة أيام من التصويت المبكر والتصويت خارج الدولة.

حيث وفرت اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني، كما وفرت لأصحاب الهمم كراسي متحركة ومتطوعين لمساعدتهم في الوصول إلى أجهزة التصويت الالكتروني واختيار مرشحيهم بكل سهولة، وشهدت لجان الانتخابات صباح اليوم توافد عدد كبير من كبار المواطنين والشباب، كما كان العنصر النسائي حاضرا بقوة خلال الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في المراكز الانتخابية.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع أجهزة الدولة أعلنت عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين، لاسيما أنها توقعت إقبالاً غير مسبوق على اللجان الانتخابية، مشددة على حظر الترويج لأي من المرشحين، سواء عبر منصات ووسائل الإعلام أو من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من داخل المراكز الانتخابية أو خارجها.

وتمتد فعاليات يوم التصويت الرئيس، اليوم، إلى 12 ساعة، إذ تبدأ عملية الاقتراع في الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساءً، على أن تتبعها عملية الفرز الإلكتروني، ثم إعلان النتائج، ليكون بذلك إجمالي عدد ساعات التصويت في أيام الانتخابات الستة، 52 ساعة تصويت.

ويتنافس 478 مرشحاً ومرشحة على الفوز بـ 20 مقعداً انتخابياً، بينهم 125 في أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و26 في عجمان، و53 في الفجيرة، و19 في أم القيوين، إضافة إلى 60 في رأس الخيمة.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 39 مركزاً ولجنة انتخابية للتصويت غداً على مستوى الدولة، بينها 14 مركزاً في إمارة أبوظبي، تشمل «مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مجلس الوثبة، مدرسة مبارك بن محمد، ياس مول، جامعة زايد في مدينة شخبوط.

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وفي مدينة العين «مركز العين للمؤتمرات - الخبيصي، قاعات أفراح الوقن، الظاهر، الهير، مدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر»، بينما في منطقة الظفرة «صالات أفراح مدينة زايد، غياثي، السلع، مجلس جزيرة دلما».

فيما توجد ستة مراكز انتخابية في إمارة دبي، تشمل «مركز دبي التجاري العالمي، ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر، القاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، صن ست مول، مبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء، وقاعة أفراح حتا».

وفي إمارة الشارقة، توجد سبعة مراكز انتخابية، هي «نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، مجلسا ضاحية مغيدر وضاحية الخالدية، نادي مليحة الثقافي، مركز إكسبو في خورفكان، مقرا جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد».

كما خصصت مركزين انتخابيين في إمارة عجمان، هما «مبنى جامعة عجمان، ومركز سند في منطقة مصفوت»، ومثلهما في إمارة أم القيوين، هما «قاعة الاتحاد، والثانوية الفنية في فلج المعلا»، بينما توجد خمسة مراكز في إمارة رأس الخيمة، تشمل «مركز إكسبو، مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس، كليات التقنية (طالبات)، مركز شباب الغيل»، بينما تضم إمارة الفجيرة ثلاثة مراكز انتخابية في «أرض المعارض، مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي، مركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة».