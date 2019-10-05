قمة المعرفة تناقش تحقيق التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تنطلق الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية، الحدث المعرفي الأبرز، تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 19 و20 نوفمبر 2019.

وكانت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تركز على إنتاج المعرفة ونشرها، قد أعلنت أن الهدف من إطلاق النسخة السادسة لقمة المعرفة هذا العام هو تسليط الضوء على دور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، كالفقر والجوع وعدم المساواة، إلى جانب التغير المناخي.

وتشهد قمّة المعرفة لهذا العام أيضاً حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سواء من الأفراد أو المؤسَّسات من جميع أنحاء العالم، ممَّن قدَّموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم.

وبهذه المناسبة، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تمثِّل المعرفة أسمى غاياتنا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وطريقاً لا حياد عنه من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتعكس الدورة السادسة لقمَّة المعرفة هذا التوجُّه من خلال طرح أهداف التنمية المستدامة للنقاش مع الخبراء وصنّاع القرار من أجل الوقوف على أبرز التحديات المحلية والعالمية وإيجاد حلول لها، والإسهام في تطوير أدوات فعّالة تضمن تحقيق تنمية مستدامة بعيدة المدى».

وأشار إلى أنَّ دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة تعمل على دفع التحوُّل الاقتصادي إلى الاستدامة، من خلال العديد من المبادرات التي يأتي على رأسها «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.